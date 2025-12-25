Language
    पूर्वी चंपारण, रोहतास और लखीसराय में 30 करोड़ से बनेंगे नए पुलिस भवन; सम्राट चौधरी का एलान

    By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:48 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), रोहतास और लखीसराय में नए पुलिस भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि तीनों जिलों की योजनाओं पर 30 करोड़ 26 लाख 57 हजार रुपये रुपये खर्च किए जाएंगे।

    जानकारी के अनुसार, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) में पुलिस अधीक्षक के तीन मंजिला नए कार्यालय भवन, फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना का निर्माण होगा। रोहतास जिले के डिहरी पुलिस केन्द्र में रक्षित कार्यालय एवं शस्त्रागार भवन निर्माण के साथ फर्नीचर एवं आधार भूत संरचना विकसित की जाएगी।

    लखीसराय पुलिस केन्द्र में महिला पुलिसकर्मी के आवासन के लिए 200 बेड का महिला पुलिस बैरक, फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा।

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पुलिस व्यवस्था को और सशक्त, आधुनिक एवं संवेदनशील बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि पुलिस ढांचे को मजबूत कर जनता को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए।

    हाल में ही गृह विभाग ने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यातायात प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की भी स्वीकृति प्रदान की है। गृह विभाग ने गोरखा वाहिनी-सह-अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र की स्थायी स्थापना के लिए भी 30 एकड़ भूमि के अर्जन को स्वीकृति को प्रदान की है। साथ ही जिला पुलिस केंद्र में पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।