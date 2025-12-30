राज्य ब्यूरो, पटना। मधुबनी जिले की बंद सकरी चीनी मिल और दरभंगा जिले की बंद रैयाम चीनी मिल का संचालन सहकारिता विभाग के माध्यम से होगा। दोनों चीनी मिलों को संचालन के लिए सहकारिता विभाग को देने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है। इसके लिए विभाग के स्तर से कार्य योजना तैयार की जा रही है। दोनों चीनी मिलों के संचालन सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाएगा। मंगलवार को सहकारिता और पर्यावरण,

वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डा. प्रमोद कुमार ने इसकी जानकारी दी। इस मौके पर सचिव धर्मेन्द्र सिंह, अपर सचिव अभय कुमार सिंह एवं संयुक्त सचिव कामेश्वर ठाकुर मौजूद थे।

विभागीय कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि राज्य की दो बंद पड़ी चीनी मिलों को सहकारिता विभाग के माध्यम से संचालित करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि, कैबिनेट से इस प्रस्ताव पर अंतिम रूप से स्वीकृति मिलने के बाद ही सहकारी समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद ही चीनी मिलों के संचालन की प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्र से बिहार में 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य करने की मांग सचिव धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार से खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति का निर्धारित लक्ष्य 36.85 लाख टन है, इसे बढ़ाकर 45 लाख टन करने हेतु केंद्र सरकार से मांग की गई है।