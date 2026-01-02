Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Nagar Nikay Chunav: बिहार में एम-2 मॉडल की विदाई, अब नए मल्टी-पोस्ट ईवीएम से होंगे चुनाव

    By Raman Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:21 PM (IST)

    राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में इस्तेमाल होने वाले एम-2 मॉडल के ईवीएम को हटाने का फैसला किया है। इन ईवीएम ने अपनी 15 ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य निर्वाचन आयोग जिस मॉडल के ईवीएम से अभी तक नगर निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराता आ रहा है, उसकी विदाई हो गई है।

    आयोग द्वारा पुराने पड़ गए एम-2 मॉडल को नष्ट करने का निर्णय लिया गया है। आयोग राज्य के विभिन्न जिलों में पड़े ऐसे सभी एम-2 मॉडल के ईवीएम की सूची तैयार करा रहा है।

    यह सूची भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी। इसके उपरांत सेवा काल पूरा कर चुके इस ईवीएम को नष्ट कर दिया जाएगा।

    विदित हो कि बिहार में पहली बार 2007 के नगर निकाय चुनाव में एम-2 मॉडल के ईवीएम का प्रयोग किया गया था। उस समय से सभी नगर निकाय चुनाव इसी मॉडल के ईवीएम से कराया जा रहा है।

    इसके अतिरिक्त उस समय से पंचायत उप चुनाव में भी एम-2 मॉडल के ईवीएम से ही कराया जाता रहा है। पहली बार वर्ष 2021 के पंचायत आम चुनाव में इस ईवीएम से पूरे राज्य में मतदान कराया गया था।

    पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राज्यों से ईवीएम मंगाया था। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के पास स्वयं से खरीदे गए एम-2 मॉडल के ईवीएम आठ से नौ हजार है।

    इसके अलावा विभिन्न राज्यों से पंचायत आम चुनाव कराने के लिए 2 लाख 85 हजार बैलेट एवं कंट्रोल यूनिट मंगाना पड़ा था।

    इस मॉडल के ईवीएम का निर्माण वर्ष 2011-12 से बंद हो गया है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि एम-2 मॉडल के ईवीएम की उम्र 15 वर्षों की होती है। ऐसे में अब ये ईवीएम अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं।

    आयोग एम-2 मॉडल की जगह पर अब नए मल्टी पोस्ट ईवीएम की खरीद करने जा रहा है। इससे एक साथ पंचायत एवं ग्राम कचहरी के सभी पदों का मतदान और मतगणना कराया जा सकेगा।

    यह भी पढ़ें- बिहार पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण का नया फॉर्मूला, गांव की राजनीति में उबाल