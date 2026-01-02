Nagar Nikay Chunav: बिहार में एम-2 मॉडल की विदाई, अब नए मल्टी-पोस्ट ईवीएम से होंगे चुनाव

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य निर्वाचन आयोग जिस मॉडल के ईवीएम से अभी तक नगर निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराता आ रहा है, उसकी विदाई हो गई है। आयोग द्वारा पुराने पड़ गए एम-2 मॉडल को नष्ट करने का निर्णय लिया गया है। आयोग राज्य के विभिन्न जिलों में पड़े ऐसे सभी एम-2 मॉडल के ईवीएम की सूची तैयार करा रहा है। यह सूची भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी। इसके उपरांत सेवा काल पूरा कर चुके इस ईवीएम को नष्ट कर दिया जाएगा।



विदित हो कि बिहार में पहली बार 2007 के नगर निकाय चुनाव में एम-2 मॉडल के ईवीएम का प्रयोग किया गया था। उस समय से सभी नगर निकाय चुनाव इसी मॉडल के ईवीएम से कराया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त उस समय से पंचायत उप चुनाव में भी एम-2 मॉडल के ईवीएम से ही कराया जाता रहा है। पहली बार वर्ष 2021 के पंचायत आम चुनाव में इस ईवीएम से पूरे राज्य में मतदान कराया गया था। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राज्यों से ईवीएम मंगाया था। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के पास स्वयं से खरीदे गए एम-2 मॉडल के ईवीएम आठ से नौ हजार है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों से पंचायत आम चुनाव कराने के लिए 2 लाख 85 हजार बैलेट एवं कंट्रोल यूनिट मंगाना पड़ा था। इस मॉडल के ईवीएम का निर्माण वर्ष 2011-12 से बंद हो गया है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि एम-2 मॉडल के ईवीएम की उम्र 15 वर्षों की होती है। ऐसे में अब ये ईवीएम अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं।