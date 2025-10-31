Bihar Election: तेज बारिश ने रोकी सियासी उड़ान! राहुल-इमरान प्रतापगढ़ी फंसे, तेजस्वी ने फोन से किया संबोधित

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में खराब मौसम की मार नेताओं की चुनावी रैलियों पर पड़ी है। गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं की चुनावी रैलियां बारिश की वजह से प्रभावित हुई।

राहुल गांधी को सड़क मार्ग से नालंदा और शेखपुरा जाना पड़ा तो तेजस्वी यादव को आलम नगर और बिहारीगंज की अपनी सभाओं में उमड़ी भीड़ को फोन से संबोधित करना पड़ा।

कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी की सभा गुरुवार को नालंदा और शेखपुरा में थी। परंतु खराब मौसम और लगातार बारिश की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका। बाद में उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा।

इधर, राजद की ओर से बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कई सभाएं थी। बिहारीगंज और आलम नगर में भी सभा होनी थी। परंतु खराब मौसम के कारण दोनों सभाओं को तेजस्वी यादव ने टेलीफोन के माध्यम से संबोधित किया।