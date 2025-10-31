Bihar Election: तेज बारिश ने रोकी सियासी उड़ान! राहुल-इमरान प्रतापगढ़ी फंसे, तेजस्वी ने फोन से किया संबोधित
बिहार में खराब मौसम के कारण राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं की चुनावी रैलियाँ प्रभावित हुईं। राहुल गांधी को सड़क मार्ग से जाना पड़ा, जबकि तेजस्वी यादव ने अपनी सभाओं को फोन से संबोधित किया। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी भी बारिश में फंसे रहे। चक्रवात मोंथा के कारण बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिससे चुनावी कार्यक्रमों पर असर पड़ा है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में खराब मौसम की मार नेताओं की चुनावी रैलियों पर पड़ी है। गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं की चुनावी रैलियां बारिश की वजह से प्रभावित हुई।
राहुल गांधी को सड़क मार्ग से नालंदा और शेखपुरा जाना पड़ा तो तेजस्वी यादव को आलम नगर और बिहारीगंज की अपनी सभाओं में उमड़ी भीड़ को फोन से संबोधित करना पड़ा।
कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी की सभा गुरुवार को नालंदा और शेखपुरा में थी। परंतु खराब मौसम और लगातार बारिश की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका। बाद में उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा।
इधर, राजद की ओर से बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कई सभाएं थी। बिहारीगंज और आलम नगर में भी सभा होनी थी। परंतु खराब मौसम के कारण दोनों सभाओं को तेजस्वी यादव ने टेलीफोन के माध्यम से संबोधित किया।
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी भी बारिश में फंसे। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर स्थिति साझा की और लिखा कि पिछले एक घंटे से पूर्णिया एयरपोर्ट पर हैं, लेकिन लगातार बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर को टेकऑफ की अनुमति नहीं मिल पा रही।
इमरान ने यह भी बताया कि पटना में राहुल गांधी और भूपेश बघेल का हेलीकॉप्टर भी खराब मौसम के कारण नहीं उड़ सका।
चक्रवात मोंथा का असर बिहार सहित कई प्रदेशों में देखा जा रहा है। चक्रवात की वजह से बिहार के कई जिलों में लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नेताओं की रैलियों पर भी असर पड़ रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।