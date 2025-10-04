Photo : बिहार में आफत बनकर बरसी बारिश: जगह-जगह तबाही का मंजर, पटना हुआ पानी-पानी

Language
    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:18 PM (IST)

    बिहार में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है जिससे शहर और गांव जलमग्न हैं। छपरा रोहतास सीवान और गोपालगंज में स्कूल बंद हैं। बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। पटना सहित 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट और सिवान-सारण के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

    24 घंटे से मूसलाधार बारिश की चपेट में बिहार

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश की चपेट में है, जिससे गांव से लेकर शहर तक जलमग्न हो गए हैं। छपरा, रोहतास, सीवान और गोपालगंज में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। बारिश ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी है, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, और पटना के कई गली-मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं।

    रोहतास में मूसलाधार बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया है। यहां के पहाड़ी इलाके से निकले बारिश के पानी ने आसपास के कई गांवों को जलमग्न कर दिया है। रोहतास के प्रतापगढ़ मोहल्ला में 20 कच्चे मकान गिर गए हैं, जिससे कई लोग जख्मी हुए हैं। ग्रैंड कार्ड रेल सेक्शन के सासाराम, करवंदिया, डेहरी आसपास रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हो गया है, जिसके कारण ट्रेनें धीमी गति से चलाई जा रही हैं। 

    छपरा में सुरक्षा के मद्देनजर शहर की बिजली काट दी गई है और डीएम ने सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए हैं। सीवान में भी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, यहां डीएम ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद किए हैं। बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं।

    पटना में कल से हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। बायपास से सटे मोहल्लों में पानी भर गया है, बुडको और नगर निगम पानी निकासी में जुटे हैं।

    गोपालगंज में सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड समेत पूरा परिसर जलमग्न हो गया है। एनएच 27 पर एक बड़ा पिपल का पेड़ गिर गया है और सर्विस लेन पानी से लबालब भर गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है।

    सिवान के महाराजगंज में सबसे अधिक 324.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि भोजपुर के जगदीशपुर में 290.4 मिमी बारिश हुई है। रोहतास के करगहर में सबसे कम 160.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। पूर्वी चंपारण के केसरिया में 250.4 मिमी और कल्याणपुर में 248.6 मिमी बारिश हुई है।

    मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जलभराव और बाढ़ की स्थिति में ऊंचे स्थानों पर जाएं, बिजली के खुले तारों से दूर रहें और ठनका गिरते समय खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों के पास खड़े ना हों। पटना, नालंदा, वैशाली समेत 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सिवान और सारण में रेड अलर्ट है।