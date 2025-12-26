पटना सहित इन 5 शहरों के स्टेशन होंगे विकसित, ट्रेन परिचालन की क्षमता पांच सालों में होगी दोगुनी

जागरण संवाददाता, पटना। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या और माल ढुलाई की मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश के 48 प्रमुख शहरों में वर्ष 2030 तक ट्रेन संचालन क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ी योजना बनाई है। इसमें बिहार के पांच प्रमुख शहर शामिल किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर दबाव कम करना और यात्रियों को सुगम, समयबद्ध तथा बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। बिहार में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा व गया शहर के स्टेशन विकसित होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेल मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के तहत मौजूदा रेलवे अवसंरचना को सशक्त किया जाएगा। प्रमुख स्टेशनों पर नए प्लेटफार्म का निर्माण, टर्मिनलों का विस्तार, स्टेबलिंग और पिट लाइनों की संख्या बढ़ाने जैसे कार्य किए जाएंगे, ताकि एक साथ अधिक ट्रेनों का संचालन संभव हो सके। इसके साथ ही आधुनिक सिग्नल प्रणाली, अतिरिक्त ट्रैक और यार्ड सुविधाओं को भी विकसित किया जाएगा।

योजना में केवल मुख्य स्टेशनों पर ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में नए टर्मिनल विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। इससे ट्रैफिक का बेहतर वितरण होगा और शहर के केंद्रीय स्टेशनों पर भीड़ कम होगी। इससे उपनगरीय और लंबी दूरी के यात्रियों दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है।