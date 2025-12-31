Language
    बिहार में रजिस्‍ट्री का बन गया रिकॉर्ड; दिसंबर के 3 द‍िन ने ठंड में भी गरमा द‍िया सरकार का खजाना

    By Arun Ashesh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:55 PM (IST)

    बिहार में इस साल संपत्ति निबंधन का नया रिकॉर्ड बना है, जिसमें दिसंबर महीने ने बाजी मारी। 30 दिसंबर को सर्वाधिक 8,606 डीड का निबंधन हुआ, जिससे 48.44 कर ...और पढ़ें

    दिसंबर में बना निबंधन का र‍िकॉर्ड। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में इस साल संपत्ति निबंधन का रिकार्ड बना है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष के सबसे अधिक निबंधन वाले दिनों में दिसंबर ने बाजी मारी है।

    टाॅप-10 दिनों की सूची में दिसंबर के तीन दिन शामिल हैं, जिनमें 30 दिसंबर शीर्ष पर रहा। इस दिन राज्य भर में 8,606 डीड का निबंधन हुआ और 48.44 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

    इसी तरह 12 दिसंबर को 7,032 डीड निबंधित हुए, जिससे 41.91 करोड़ और 17 दिसंबर को 6,349 डीड निबंधन से विभाग को 41.69 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। 

    विभाग की सूची के अनुसार, 8 अगस्त को-6,725 , 18 जून को 8,519 23 जून को 6,695, 21 मार्च को 7,185, 19 नवंबर को 7,039, 26 मार्च को 7,175 और 20 जून को 7,780 डीड का निष्पादन हुआ।

    विभागीय अधिकारियों के अनुसार, आनलाइन सुविधाओं की उपलब्धता, पारदर्शी प्रक्रिया और राज्य सरकार की नीतियों के कारण संपत्ति निबंधन में यह उल्लेखनीय तेजी दर्ज की गई है।

    खासकर दिसंबर में वर्ष अंत और छुट्टियों से पहले लोग अपनी संपत्ति के लेन-देन को पूरा करने के लिए सक्रिय हुए, जिससे एक दिन में सबसे अधिक निबंधन का नया रिकार्ड बन पाया है।

    उत्पाद आयुक्त-सह-निबंधन महानिरीक्षक अंशुल अग्रवाल ने कहा कि विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार सभी निबंधित डीड की प्रति वाट्स एप और एसएमएस के जरिए पक्षकारों को तुरंत उपलब्ध कराई जा रही है। इससे निबंधन कराने वाले लोगों को काफी सहूलियत हो रही है।

     

