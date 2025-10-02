Bihar Politics: पवन सिंह कब BJP ज्वाइन करेंगे? पावर स्टार को लेकर आज खुलकर बोले कुशवाहा

बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पवन सिंह का बीजेपी में शामिल होना तय है। उन्होंने एनडीए में सीट बंटवारे पर कहा कि औपचारिक बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है पर फैसला जल्द होगा। कुशवाहा ने यह भी कहा कि तीसरा मोर्चा कोई प्रभाव नहीं डालेगा और एनडीए की जीत निश्चित है।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। पवन सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों पर लगभग विराम लग गया है। इस मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर बात की और कहा कि पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर रहे है।

जल्द होगा सीट बंटवारा राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के सीट-बंटवारे के मुद्दे पर कहा, "मामला अभी तक सुलझा नहीं है। सीट-बंटवारे की बात ही जटिल नहीं है, लेकिन औपचारिक बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। अनौपचारिक चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन फैसला तो औपचारिक बातचीत शुरू होने पर ही होगा।

इसलिए इस वक्त न तो यह अटका हुआ है और न ही सुलझा हुआ है। मैं आपको पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बातचीत आज हो, कल हो या आने वाले दिनों में हो, फैसला लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी।"

तीसरा मोर्चा जैसा कुछ नहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा पेश चुनौतियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "देखिए, तीसरा मोर्चा जैसी कोई चीज नहीं है। अभी चुनाव एनडीए और महागठबंधन के बीच है। इस वक्त तीसरा मोर्चा या कोई अन्य ताकत कोई प्रभाव नहीं डालेगी।" एनडीए की जीत का दिलाया भरोसा राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, "परिणाम निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में होंगे, क्योंकि हम जनता का रुझान देख रहे हैं।

हम खुद से पूर्वानुमान नहीं लगा रहे हैं, न ही हम भविष्यवक्ता हैं, लेकिन लोगों की मंशा साफ है।" उनका बयान एनडीए के प्रति उनके और उनकी पार्टी के आत्मविश्वास को दर्शाता है। पवन सिंह की BJP में वापसी पर दी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभिनेता पवन सिंह के बीजेपी में वापसी लगभग तय हो गई है। उन्होंने कहा, "लोकसभा चुनाव में खुलकर चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान के तहत हर किसी को है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।