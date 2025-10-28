Bihar Politics: राहुल गांधी से बड़ी तेजस्वी की तस्वीर, कहां रह गए अल्लावारू और राजेश राम, उठ रहे सवाल

राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन ने मंगलवार को अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। होटल मौर्य में आयोजित एक समारोह में महागठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में जारी घोषणा पत्र के मंच पर तेजस्वी यादव की बड़ी और राहुल गांधी की छोटी तस्वीर को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्‍णा अल्‍लावारु की गैर मौजूदगी को लेकर भी बातें शुरू हो गई हैं। हालांकि कांग्रेस ने अध्यक्ष और प्रभारी के उपस्थित न रहने की वजह मौके पर ही स्पष्ट करने के प्रयास जरूर किए।

सीएम फेस की घोषणा के समय सिर्फ तेजस्‍वी थे तस्‍वीर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। असल में जिन दिन तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किया गया। उस दिन भी मंच पर सिर्फ तेजस्वी यादव की ही तस्वीर थी। जबकि महागठबंधन के किसी भी नेता यहां तक की राहुल गांधी तक की तस्वीर को जगह नहीं दी गई। जिसके बाद सवाल उठाए गए थे। ऐसे ही सवाल आज भी उठाए गए। हालांकि राजद-कांग्रेस या गठबंधन की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। घोषणा पत्र जारी करने के अहम आयोजन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावारू का मौजूद न होने पर प्रेस ने सवाल उठाए। जिसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव बड़ा है सबकी मौजदूगी एक ही स्थान पर संभव नहीं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डा. अखिलेश प्रसाद सिंह को भी बड़ी मुश्किल से लेकर आ पाए हैं ।