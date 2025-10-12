Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को बड़ा झटका, RJD विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर ने दिया इस्तीफा
राजद विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर ने विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। उनके इस कदम को राजबल्लभ यादव के एनडीए में शामिल होने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं, पूर्व विधायक कौशल यादव ने जदयू छोड़कर राजद का दामन थाम लिया है। बिहार में चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही नेताओं का दल-बदल जारी है।
राज्य ब्यूरो, पटना। रजौली के विधायक प्रकाश वीर की राजनीति राजबल्लभ यादव के सहारे चलती है और नवादा की विधायक विभा देवी तो राजबल्लभ की पत्नी ही हैं।
दुष्कर्म प्रकरण में जेल की सजा काट रहे राजबल्लभ ने बरी होने के बाद से ही यह संकेत दे दिया था कि अब वे राजद में नहीं टिकने वाले।
उसी के साथ विभा और प्रकाश वीर के भी नए ठिकाने का संकेत मिल गया था। 22 अगस्त को गया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंच पर उपस्थित रहकर दोनों से इसका मौन उद्घोष कर दिया कि अब वे एनडीए के हो चुके हैं।
रविवार को दोनों ने एक साथ विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने उनका त्यागपत्र स्वीकार भी कर लिया है।
इस पाला बदल का एक कोण पूर्व विधायक कौशल यादव हैं, जो जदयू छोड़कर राजद के पाले में चले गए हैं। नवादा विधानसभा क्षेत्र से उन्हें राजद का टिकट मिलने की पूरी संभावना है।
विभा के लिए नए ठिकाने की खोज स्वाभाविक थी और इनके बगैर प्रकाश की वीरता बेमानी।
कुल मिलाकार बिहार चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियां मैदान में डट गई हैं और एक-दूसरे के बड़े नेताओं को तोड़ने में लग गई हैं।
टिकट की दौड़ में नेताओं का दल बदलने का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव होने हैं और 14 नवंबर को परिणाम घोषित होगा।
यह भी पढ़ें- Bihar Election: बीजेपी ने 60 सीटों पर तय किए प्रत्याशियों के नाम, कल हो सकता है एलान!
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।