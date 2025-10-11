Bihar Election: बीजेपी ने 60 सीटों पर तय किए प्रत्याशियों के नाम, कल हो सकता है एलान!

राज्य ब्यूरो, पटना। शनिवार की देर शाम भाजपा प्रत्याशियों की अंतिम सूची पर बिहार भाजपा कोर ग्रुप की मुहर लग गई है। अब केंद्रीय चुनाव समिति एवं संसदीय बोर्ड को अंतिम रूप से प्रत्याशियों की सूची पर निर्णय करना है।

हालांकि, भाजपा की ओर से लगभग 60 सीटों पर एक प्रत्याशी के नाम को अंतिम रूप से तय कर दिया गया है। शेष 65 सीटों पर अभी भी दो से तीन प्रत्याशियों के नाम सूची में सम्मिलित हैं। इसके पीछे कारण राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के सहयोगियों जदयू, लोजपा (रा ), हम एवं रालोमो के बीच कुछ-कुछ सीटों को लेकर की जा रही दावेदारी है। इससे पहले शनिवार को बिहार भाजपा कोर ग्रुप की दो दौर की बैठक बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर हुई। इसके उपरांत सूची भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को सौंपी गई। इस सूची टिकट के दावेदारों की संख्या अधिक होने के कारण राष्ट्रीय चुनाव समिति एवं संसदीय बोर्ड के समक्ष भेजने से पूर्व नड्डा ने तावड़े एवं बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक कर सूची की सूक्ष्मता के साथ स्क्रूटनी की।