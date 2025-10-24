Bihar Politics: पीएम मोदी कर्पूरी ग्राम से आज शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, मंच पर होंगे 10 प्रत्याशी

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का आरंभ शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक मुश्त 37 प्रतिशत अतिपिछड़ा वोट बैंक को साधने से करेंगे। मिथिलांचल में एनडीए का लक्ष्य विजय प्राप्त करने के लिए पचपनियां (पांच जातियों वाले) वोट बैंक को साधने की है। बिहार की राजनीति में अतिपिछड़ा वोट बैंक निर्णायक है। संभवत: इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने भारत रत्न जननायक पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के गांव से चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकेंगे।

वे जननायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके उपरांत प्रधानमंत्री राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के गृह जिले बेगूसराय में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एनडीए की ओर से दोनों ही सभा में 10-10 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की मंच उपस्थिति रहेगी। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं एनडीए के अन्य शीर्ष नेता जन समूह को संबोधित करेंगे।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के अतिरिक्त दोनों जनसभा में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, विजय चौधरी, लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एवं रालोमो के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा एनडीए प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा दोपहर एक बजे कर्पूरी ग्राम में एवं दो बजे बेगूसराय जिला मुख्यालय स्थिति हवाई अड्डा मैदान में होगी।

मिथिलांचल से दूरगामी लक्ष्य प्रधानमंत्री की दोनों जनसभा का उद्देश्य सामाजिक एवं राजनीतिक समीकरणों को साधने के साथ ही एनडीए का विस्तार करना है। विशेषकर मिथिलांचल में 2020 के विधानसभा चुनाव में मिली सीटों के बचाने के साथ-साथ एनडीए के हाथ से फिसली हुई सीटों को महागठबंधन से झटकने की है।

वर्तमान में समस्तीपुर जिले में आधी-आधी तो बेगूसराय जिले की सात में मात्र तीन सीटों पर एनडीए के विधायक हैं। ऐसे में भाजपा के साथ एनडीए का लक्ष्य किसी तरह खोई हुई सीटें झटकने की है। एनडीए नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री की जनसभा मतदाताओं के बीच गहरा प्रभाव छोड़ने के साथ कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने में मददगार साबित होगा।