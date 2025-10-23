Language
    Bihar Politics: नहीं बनी राजद और कांग्रेस में बात, इस सीट पर दिलचस्प हुआ मुकाबला

    By Manikant Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:25 PM (IST)

    जमुई के सिकंदरा विधानसभा सीट पर महागठबंधन में दोस्ताना मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस और राजद दोनों आमने-सामने हैं। टिकट बंटवारे से शुरू हुआ विवाद अब इस स्थिति तक पहुंच गया है कि दोनों पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। चकाई और सिकंदरा में मुकाबला रोचक होने की संभावना है, जबकि जमुई और झाझा में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होगी।

    Hero Image

    राहुल गांधी और तेजस्वी यादव।

    संवाद सहयोगी, जमुई। सिकंदरा विधानसभा सीट पर महागठबंधन का समीकरण अब फ्रेंडली फाइट के दौर में पहुंच गया है। टिकट बंटवारे से शुरू हुआ ड्रामा इस स्थिति में पहुंच गया कि कांग्रेस और राजद दोनों एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में खड़े दिख रहे हैं। गठबंधन के अंदर यह टकराव चुनावी तालमेल को भी कमजोर करेगा।

    पिछले दो चुनावों में भी गठबंधन से इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी लड़ते आए हैं, लेकिन इस चुनाव में राजद और कांग्रेस आमने-सामने है। राजद से पूर्व विस अध्यक्ष उदयनारायण तथा कांग्रेस से विनोद चौधरी फ्रेंडली फाइट करते नजर आएंगे।

    गुरुवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन भी दोनों में से किसी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। कांग्रेस की परंपरागत दावेदारी की अनदेखी करते हुए राजद ने अपने प्रत्याशी उतार दिए।

    इसका सीधा असर यह हुआ कि कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी और अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। नतीजतन, सहयोगियों के बीच सामंजस की जगह टकराव ने जन्म ले लिया है।

    चकाई और सिकंदरा में होगा रोचक मुकाबला

    जिले के सिकंदरा और चकाई विधानसभा क्षेत्र का मुकाबला रोचक होना तय हो गया है। इसके साथ ही जमुई और झाझा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर तय मानी जा रही है। वैसे दोनों जगह जन सुराज के पहलवान मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी मिल पाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा।

    बहरहाल, झझा और जमुई में तीन महत्वपूर्ण राजनीतिक घरानो के साथ ही चकाई में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह की विरासत की भी प्रतिष्ठा दाव पर होगी।

    यहां यह बताना लाजिमी है कि जमुई में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह तथा पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह तथा झाझा में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव और पूर्व मंत्री दामोदर रावत चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव सिकंदरा में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी की भी जनता के बीच पैठ की परीक्षा होनी है।