'महागठबंधन अस्वस्थ, डॉक्टर के पास जा रहे..', मुकेश सहनी के बयान से सियासी हलचल तेज
विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन सरकार को 'अस्वस्थ' बताया है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। उनके इस बयान ने गठबंधन के भीतर तनाव की अटकलों को हवा दे दी है। राजनीतिक विश्लेषक सहनी की टिप्पणी के निहितार्थों और वीआईपी की भविष्य की भूमिका पर विचार कर रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है। एनडीए ने आज सीट शेयरिंग का एलान कर दिया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला अभी फंसा हुआ है।
उम्मीद यह जताई जा रही है कि महागठबंधन भी जल्द ही सीट शेयरिंग का एलान करेगा। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है कि वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के साथी मुकेश सहनी सीट शेयरिंग को लेकर नाराज चल रहे हैं।
महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें चल रही है, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। रविवार को महागठबंधन के घटक दल के नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं। महागठबंधन में सोमवार को सीट शेयरिंग पर अंतिम चर्चा होगी।
वहीं, दिल्ली जाने के दौरान पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपनी नाराजगी प्रकट की।
वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन थोड़ा सा बीमार हुआ है, दिल्ली जा रहा हूं, सारे डॉक्टर वहां है, वहीं सही इलाज हो जाएगा। महागठबंधन को स्वस्थ करने के लिए सही डॉक्टर दिल्ली में हैं, जिसके पास इलाज करने जा रहा हूं। उनके इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है।
एनडीए गठबंधन के नेता अब यह कह रहे हैं कि बिहार महागठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं है और जल्द ही गठबंधन अलग-अलग हो जाएगा।
