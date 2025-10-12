'महागठबंधन अस्वस्थ, डॉक्टर के पास जा रहे..', मुकेश सहनी के बयान से सियासी हलचल तेज

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है। एनडीए ने आज सीट शेयरिंग का एलान कर दिया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला अभी फंसा हुआ है।



उम्मीद यह जताई जा रही है कि महागठबंधन भी जल्द ही सीट शेयरिंग का एलान करेगा। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है कि वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के साथी मुकेश सहनी सीट शेयरिंग को लेकर नाराज चल रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें चल रही है, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। रविवार को महागठबंधन के घटक दल के नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं। महागठबंधन में सोमवार को सीट शेयरिंग पर अंतिम चर्चा होगी।