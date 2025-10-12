'बीमार NDA है, महागठबंधन बिल्कुल स्वस्थ', सीट शेयरिंग और मुकेश सहनी के बयान पर खुलकर बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष

एजेंसी, पटना। बिहार चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। आज एनडीए ने सीट शेयरिंग का एलान कर दिया है। वहीं, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हम NDA की सीट बंटवारे की घोषणा का इंतजार कर रहे थे।

उन्होंने आगे कहा कि अब हम उसी हिसाब से काम करेंगे। हम सभी दिल्ली जा रहे हैं, हम पार्टी के काम से जा रहे हैं, वहां मिलकर बहुत जल्दी फैसला होगा। वहीं, महागठबंधन के साथी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बयान पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कई चैनलों में कई तरह की बातें दिखाई जा रही हैं। एक चैनल में कहा जा रहा थी कि वह रूठे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।

#WATCH पटना: बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "हम उनका(NDA की सीट बंटवारे की घोषणा का) इंतजार कर रहे थे। हम अब उसी हिसाब से काम करेंगे। हम सभी दिल्ली जा रहे हैं...हम पार्टी के काम से जा रहे हैं, वहां मिलकर बहुत जल्दी फैसला होगा...बीमार NDA है, INDIA गठबंधन बिल्कुल स्वस्थ… pic.twitter.com/EPvWXu0mQI — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 12, 2025 वहीं, कांग्रेस बिहार अध्यक्ष ने आगे कहा कि यहां बीमार NDA है, INDI गठबंधन बिल्कुल स्वस्थ है। उन्होंने पत्रकारों को मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अब हम उनसे पूछ लेगें तब आपको जवाब देंगे। मुकेश सहनी ने दिया था बयान बिहार से दिल्ली जाते समय वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि महागठबंधन थोड़ा सा बीमार हुआ है, दिल्ली जा रहा हूं, सारे डॉक्टर वहां है, वहीं सही इलाज हो जाएगा। महागठबंधन को स्वस्थ करने के लिए सही डॉक्टर दिल्ली में हैं, जिसके पास इलाज करने जा रहा हूं। उनके इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है।