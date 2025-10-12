Language
    Bihar Election: NDA में फाइनल हुई सीट शेयरिंग, BJP-JDU बराबरी से लड़ेगी; चिराग की बढ़ी सीटें

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजग में सीटों का बंटवारा अंतिम रूप ले चुका है। भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं। जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को छह-छह सीटें दी गई हैं।

    NDA में फाइनल हुई सीट शेयरिंग (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में अभी पेंच बरकरार है, लेकिन राजग ने सीटों का बंटवारा कर लिया। राजग में शामिल सभी दलों ने आम सहमति से सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है।

    इस बार भाजपा और जदयू 101-101 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीटों पर, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम छह-छह सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शुरुआत में चिराग की पार्टी को 22 सीटें देने का विचार था, लेकिन उनके रुख को देखते हुए उन्हें 29 सीटें दी गई हैं।

    भाजपा ने किया दावा किया?

    भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी और दावा किया कि राजग के साथियों के साथ सीटों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में बंटवारा हो गया है। इस फैसले का राजग में शामिल सभी दलों ने स्वागत किया है।

    इसके साथ ही राजग में शामिल सभी दलों ने अगले एक-दो दिनों में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने के भी संकेत दिए हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा के लिए नामांकन की प्रकिया शुरू हो गई है। बिहार में इस बार चुनाव छह और 11 नवंबर को दो चरणों में है, जबकि चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को जारी होंगे।

    लोजपा को क्यों मिली ज्यादा सीटें?

    शुरुआत में जदयू की ओर से सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने का दवाब बनाया जा रहा था, लेकिन भाजपा नेताओं ने यह समझा लिया कि लोजपा को समाहित करने के लिए थोड़ी ज्यादा सीटें देनी होगी और यह तभी संभव होगा, जब जदयू भी सहयोग करे। अब वह फार्मूला पूरी तरह तय हो गया, जिसमें हर सीट पर राजग का एक ही उम्मीदवार होगा। इसके साथ ही रविवार को दिल्ली में भाजपा चुनाव समिति की भी बैठक हुई और भाजपा ने अपने ज्यादातर नाम तय कर लिए हैं।