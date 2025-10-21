Bihar Politics: 12 सीटों पर महागठबंधन में तकरार, 6 सीटों पर कांग्रेस और राजद आमने-सामने

सुनील राज, पटना। लंबी जद्दोजहद, आपसी खींचतान और तनातनी के बीच अंतत: महागठबंधन के सहयोगी दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। यूं तो दावा है कि महागठबंधन के दल पूरी एकजुटता के साथ एक दूसरे के साथ हैं, परंतु सीटों को लेकर मचे घमासान ने महागठबंधन की एकता पर सवाल जरूर खड़े किए हैं।

छह सीटों पर कांग्रेस-राजद, चार सीटों पर कांग्रेस-सीपीएम और दो सीटों पर राजद-वीआईपी आमने-सामने है। एक और सीट है बेल्दौर। यह सीट कांग्रेस के खाते में है और कांग्रेस ने मिथिलेश कुमार निषाद को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि राजद ने बेल्दौर सीट आईआईपी पार्टी को दी है। यहां भी टकराव की नौबत बनती दिख रही है।

20 अक्टूबर यानी दीपावली के दिन बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन का आखिर दिन था। इसके ठीक एक दिन पहले तक महागठबंधन के सहयोगी दल राजद, कांग्रेस, भाकपा (सीपीआई) और विकासशील इंसान पार्टी ने सीटों को लेकर संशय की स्थिति बनाकर रखी, लेकिन 20 तारीख को दलों की सूची सामने आ गई। राजद ने 143 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कांग्रेस ने 61, वीआईपी को बंटवारे में कुल नौ सीटें, जबकि वाम दलों को कुल 30 सीटें मिली हैं।



आधिकारिक सूची के अलावा भी महागठबंधन के सहयोगियों ने मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं। वीआईपी को नौ सीटें मिली, परंतु उसने 15 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। इसी प्रकार सीपीआई को छह सीटें ही मिली, परंतु नौ उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया।

सीपीएम जिसे चार सीटें मिली उसमें उसने छह उम्मीदवार उतार दिए। इस लिहाज से महागठबंधन में कुल उम्मीदवारों की सूची 243 से बढ़कर 254 हो गई है। हालांकिं दावे हो रहे हैं कि नाम वापसी के पहले तक स्थिति साफ हो जाएगी।



चुनावी मैदान की स्थिति यह है कि साथ-साथ चुनाव लड़ने का दावा करने वाले महागठबंधन के प्रमुख दल राजद-कांग्रेस छह सीटों पर आमने-सामने नजर आएंगे। इसी प्रकार चार सीटों पर कांग्रेस सीपीआई और दो सीटों पर राजद और विकासशील इंसान पार्टी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में लड़ती नजर आएंगी।

राजद और कांग्रेस में अंतिम समय तक तालमेल बिठाने के कोई प्रयास होते नहीं दिखे। नतीजा वैशाली, कहलगांव, सुल्तानगंज, सिकंदरा, नरकटियागंज और वारसलीगंज में राजद-कांग्रेस आमने-सामने होंगे। महागठबंधन को इन सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देना था। वहीं वे आपस में ही लड़ते नजर आएंगे।



इसी प्रकार बछवाड़ा, बिहार शरीफ, राजापाकर और करगहर में कांग्रेस-सीपीआई एक दूसरे के खिलाफ लड़ते दिखेंगे, जबकि बाबू बरही और चैनपुर में राजद-विकासशील इंसान पार्टी आपस में उलझेंगे। महागठबंधन दलों में आपस में चल रही खींचतान ने मतदाताओं को भ्रमित कर रखा है। दिल्ली से लेकर पटना तक दुनियाभर की बैठकें और नेताओं की दिन-रात की मुलाकात भी इनके अंदर की दूरी मिटा नहीं सकी।

आलम यह रहा कि जिस वक्त एनडीए में सीटों का बंटवारा हो रहा था महागबंधन के दल आपसी खींचतान में उलझे हुए थे। राजनीति को ठीक से न जानने वाले भी अब त कहने लगे हैं कि यह स्थिति महागठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित होगी। यदि सहयोगी दल खुद में उलझे रहेंगे तो वैसी स्थिति में वोटों का बिखराव तय है। सीटों की यह लड़ाई महागठबंधन के लिए यह आत्मघाती स्थिति होगी।