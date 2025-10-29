राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की चुनावी सक्रियता के बीच कांग्रेस का बागी खेमा भी आक्रामक मुद्रा में आ गया है। बुधवार को जिस वक्त राहुल गांधी की दरभंगा और मुजफ्फरपुर की चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे उसी समय पटना में बागी खेमा बैठक कर आगे की रणनीति बना रहा था। अब विक्षुब्‍धों ने कड़ा रुख अख्‍त‍ियार कर लिया है।

धरना-प्रदर्शन भी करने का ऐलान बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव ने बताया कि आज की बैठक में विधायक छत्रपति यादव, पूर्व मंत्री वीणा शाही, पूर्व विधायक गजानन शाही, बंटी चौधरी, डा अजय कुमार सिंह, राजकुमार राजन, नागेंद्र पासवान विकल, सूरज सिन्हा समेत अन्य नेता शामिल रहे। उन्होंने कहा कि बैठक में यह निर्णय हुआ की प्रभारी एवं उसके लोगों द्वारा टिकट बंटवारा में हुई धांधली का खुलासा गुरुवार को किया जाएगा। इसके बाद कुछ दिनों के अंदर ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में धरना-प्रदर्शन भी होगा। बैठक में सभी लोगों ने वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश जताया और कहा कि जो भी हुआ है वह गलत हुआ है। अगर इसका विरोध आज नहीं हुआ तो यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा।