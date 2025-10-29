Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: कांग्रेस के बागी खेमे ने कि‍या आर-पार का ऐलान, टिकट बंटवारे में खेल का खुलासा आज

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:42 PM (IST)

    बिहार कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर बागी खेमे ने आर-पार का ऐलान कर दिया है। उन्होंने टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाया है और आज इसका खुलासा करने की बात कही है। इस खुलासे से पार्टी में और भी उथल-पुथल होने की संभावना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बैठक करते विक्षुब्‍ध कांग्रेस नेता। जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की चुनावी सक्रियता के बीच कांग्रेस का बागी खेमा भी आक्रामक मुद्रा में आ गया है। बुधवार को जिस वक्त राहुल गांधी की दरभंगा और मुजफ्फरपुर की चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे उसी समय पटना में बागी खेमा बैठक कर आगे की रणनीति बना रहा था। अब विक्षुब्‍धों ने कड़ा रुख अख्‍त‍ियार कर लिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धरना-प्रदर्शन भी करने का ऐलान

    बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव ने बताया कि आज की बैठक में विधायक छत्रपति यादव, पूर्व मंत्री वीणा शाही, पूर्व विधायक गजानन शाही, बंटी चौधरी, डा अजय कुमार सिंह, राजकुमार राजन, नागेंद्र पासवान विकल, सूरज सिन्हा समेत अन्य नेता शामिल रहे। उन्होंने कहा कि बैठक में यह निर्णय हुआ की प्रभारी एवं उसके लोगों द्वारा टिकट बंटवारा में हुई धांधली का खुलासा गुरुवार को किया जाएगा। इसके बाद कुछ दिनों के अंदर ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में धरना-प्रदर्शन भी होगा। बैठक में सभी लोगों ने वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश जताया और कहा कि जो भी हुआ है वह गलत हुआ है। अगर इसका विरोध आज नहीं हुआ तो यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा।

    चुनाव के ठीक पहले विक्षुब्‍धों का खुलासा राजनीतिक दृष्‍ट‍िकोण से अहम माना जा रहा है। कुछ समय पहले कथ‍ित रूप से प्रदेश अध्‍यक्ष का एक ऑड‍ियो क्लिप काफी वायरल हुआ था। इसके बाद टिकट बंटवारे में खेल का आरोप लगाया जाने लगा। विपक्षी पार्टियां तो हमलावर हैं ही, पार्टी के अंदर भी नाराजगी दिख रही है। राहुल गांधी के बाद अब प्र‍ियंका का भी बिहार में प्रचार का कार्यक्रम है। इन सबके बीच विक्षुब्‍धों की नाराजगी क्‍या रुख लेती है, यह आनेवाला समय बताएगा। फिलहाल गुरुवार को किस तरह का खुलासा होता है, इसपर सभी की नजरें टिक गई हैं। 