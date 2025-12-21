Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खटारा नहीं, चकाचक गाड़‍ियों से अपराध‍ियों का पीछा करेगी बिहार पुल‍ि‍स; 147 पह‍िया के साथ इतने बाइक की भी होगी खरीदारी

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:18 PM (IST)

    बिहार पुलिस अब अपराधियों का पीछा करने के लिए नई गाड़ियों का इस्तेमाल करेगी। विभाग 147 पहिया वाहनों के साथ कई बाइक भी खरीदेगा। यह कदम पुलिस की गश्ती और ...और पढ़ें

    Hero Image

    494 वाहनों की खरीद को मंजूरी। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। New Vehicles for Police: राज्य सरकार ने पुलिस बल की गतिशीलता और संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है।

    जर्जर और अनुपयोगी हो चुके 657 पुलिस वाहनों को रद घोषित करते हुए उनके स्थान पर 494 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 70.53 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत जुलाई 2026 तक पूरी की जानी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    147 चार पहिया वाहनों की होगी खरीद 

    पुलिस विभाग के अनुसार, थानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सबसे अधिक 147 चार पहिया वाहनों की खरीद की जाएगी। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों की त्वरित आवाजाही और पेट्रोलिंग को सुदृढ़ करने के लिए 157 नई मोटरसाइकिलें भी खरीदी जाएंगी।

    रद किए गए विशेष श्रेणी के वाहनों के स्थान पर नए वाहनों की खरीद का निर्णय लिया गया है। इसमें 15 एंबुलेंस, 51 ट्रूप कैरियर, 48 बस, 10 वज्र वाहन, 34 कैदी वाहन और पांच वाटर कैनन वाहन शामिल हैं।

    वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी नए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। डीआइजी रैंक के अधिकारियों के लिए 20-20 लाख रुपये की लागत से छह नए वाहन, जबकि एसपी (SP) के लिए 16-16 लाख रुपये की लागत से 21 नए वाहनों की खरीद होगी।

    बन गया 10 करोड़ का डीपीआर

    इससे प्रशासनिक कार्यों और फील्ड संचालन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसी क्रम में बिहार पुलिस मुख्यालय में सेंट्रलाइज्ड माॅनीटरिंग सिस्टम से जुड़े विशेष कार्य बल (STF) की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है।

    इस परियोजना पर कुल 11.01 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए बेल्ट्रान द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपये की डीपीआर बनाया गया है।

    जबकि सी-डॉट एप्लीकेशन साॅफ्टवेयर की खरीद पर एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी। सरकार का मानना है कि इन कदमों से पुलिस व्यवस्था अधिक सशक्त और तकनीकी रूप से सक्षम बनेगी।