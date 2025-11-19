Bihar Police Exam: सिपाही के लिए 15 और चालक सिपाही की 10 दिसबर को परीक्षा, CSBC ने जारी किया टाइमटेबल
बिहार पुलिस सिपाही और चालक सिपाही भर्ती परीक्षा (Police Constable Exam) की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) ने सिपाही के लिए 15 दिसंबर और चालक सिपाही के लिए 10 दिसंबर को परीक्षा का टाइमटेबल जारी कर दिया है। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसके एडमिट कार्ड CSBC की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
जागरण संवाददाता,पटना। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने मंगलवार को बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Examination) और चालक सिपाही के 4361 पदों के लिए लिखित परीक्षा (Written Examination) की तिथि घोषित कर दी। सिपाही के लिए 15 दिसंबर को और चालक सिपाही के लिए 10 दिसंबर को परीक्षा आयोजित होगी।
राजधानी के शहीद प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल) गर्दनीबाग में सिपाही परीक्षा (Bihar police Constable Exam) ली जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 25 नवंबर से पर्षद की वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in/ पर जाकर बिहार 'पुलिस टैब' पर क्लिक करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
इसी तरह चालक सिपाही के लिए 10 दिसंबर को एकल पाली में राज्य के 15 जिलों में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 12 बजे से दो बजे तक होगी। पर्षद ने कहा है कि अभ्यर्थी सुबह 9.30 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं। प्रवेश पत्र (bihar police constable admit card) तीन दिसंबर से 10 दिसंबर को सुबह 10.30 बजे तक आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
युवतियों में बढ़ रही सिपाही बनने की ललक
वर्तमान समय में सरकारी नौकरी पाने की ललक युवकों और युवतियों में बढ़ती जा रही है। विशेषकर पुलिस की नौकरी के प्रति आज के युवाओं में जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में हसपुरा के उच्च विद्यालय में युवक-युवतियों की भीड़ सुबह और शाम अभ्यास करते हुए देखी जा रही है।
जानकारी के अनुसार, बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी फिजिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें हसपुरा के शिवा बाबा फिजिकल संस्थान के प्रशिक्षक विक्की कुमार प्रशिक्षण दे रहे हैं। खेल मैदान में दौड़ की तैयारी दो अलग-अलग ग्रुप में की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन 60 से अधिक युवक-युवतियां शामिल होते हैं।
सुबह और शाम दौड़ते हुए इनका जुनून और जज्बा स्पष्ट दिखाई देता है। प्रशिक्षक विक्की कुमार ने कहा कि जिस मेहनत और लगन से अभ्यर्थी लंबी दौड़, हाई जंप, गोला फेंक और लंबी कूद की तैयारी कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
Bihar Police की फिजिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे नरसंद के मो. अली, प्रिंस, हसपुरा के पंकज पटेल, चांदी के नेयाडू, जखौरा की चंदा कुमारी, और अहियापुर की मनीषा कुमारी ने बताया कि वे मेहनत से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि सफलता मिलेगी और वे बिहार पुलिस बनकर राज्य की सुरक्षा में योगदान देंगे।
आजकल हर विभाग में सरकारी पद के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, क्योंकि सरकारी नौकरी से जीवन में सुरक्षा का अनुभव होता है। मेहनत से सफलता अवश्य मिलती है, हालांकि लिखित परीक्षा से फिजिकल की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण है।
