पीएम किसान सम्मान 21वीं किस्त : 3.71 लाख किसानों को कुछ ही घंटे में मिलेगी खुशखबरी
PM Kisan Samman Nidhi की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। बुधवार की दोपहर करीब दो बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में सीधे दो हजार रुपये डालेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कुछ संशय की स्थिति थी, किंतु अब यह सब परेशानी दूर हो गई है। मुजफ्फरपुर के 3.71 लाख किसान समेत बिहार के 73 लाख और पूरे देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे।
अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। PM Kisan latest update 2025: जिले के 3.71 लाख किसान समेत पूरे देश के 9 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि PM Kisan Samman Nidhi की 21वीं किस्त पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार की दोपहर करीब दो बजे जारी करेंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होने की वजह से बिहार के करीब 73 लाख किसानों के मन में यह आशंका थी कि उन्हें यह राशि मिलेगी या नहीं? अब आचार संहिता हट जाने की वजह से यह संशय भी दूर हो गया है। ऐसे में जिला समेत पूरे राज्य के किसानों के लिए राहत की खबर है। इससे पहले 02 अगस्त को इसकी 20वीं किस्त जारी की गई थी।
किस्त अटक भी सकती है अगर...
मुजफ्फरपुर की बात करें तो मोतीपुर में सबसे अधिक 48,639 पात्र लाभुक हैं। वहीं इसके विपरीत मुरौल प्रखंड में लाभुक किसानों की संख्या केवल 5,174 है। उन किसानों के लिए बुरी खबर है जिन्होंने किसी वजह से अब तक ई केवाईसी नहीं करवाया है। ऐसे किसानों को इस लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।
ऐसे किसानों को जिला कृषि कार्यालय से लगातार प्रेरित किया जा रहा है कि वे ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करवा लें, अन्यथा न केवल 21वीं किस्त वरन आगे की अन्य किस्त के लाभ से भी उन्हें वंचित होना पड़ सकता है।
किन किसानों को 21वीं किस्त नहीं मिलेगी?
- जिनका ई केवाइसी अभी तक लंबित है
- जिनके बैंक खाते विवादित हैं
- जिनके नाम पर विवादित जमीन है
- उच्च आय वर्ग के लोग
- जिन्होंने गलत जानकारी दी है
कब-कब मिलता है पैसा?
पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की ओर से अन्नदाता किसानों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रत्येक साल पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच किसानों के बैंक खाते में केंद्र सरकार की ओर से सीधे भेज दिए जाते हैं।
इस वर्ष के चुनाव में एनडीए की ओर से किसान सम्मान निधि को बढाकर 9000 हजार रुपये किए जाने का वादा किया गया था। इस किस्त से तो किसानों को लाभ नहीं मिला पाएगा। यह देखने वाली बात होगी कि 22वीं किस्त के भुगतान से पहले क्या राज्य सरकार इस वादे को पूरा करने से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी कर लेती है या नहीं।
PM Kisan Status चेक कैसे करें?
पीएम मोदी दोपहर बाद जैसे ही 21वीं किस्त की भुगतान प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, आपके खाते में ये दो हजार रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। इसका मैसेज संबंधित बैंकों की ओर से आपको भेज दिया जाता है। यह सबसे सरल और सुगम तरीका है। देखने में यह आया है कि नेटवर्क कमजोर होने या किसी अन्य वजह से यह मैसेज आपको नहीं मिल पाता है।
उस समय बैंक की शाखा में जाकर चेक करना भी संभव नहीं हो पाता है। सभी गांव में बैंक शाखा की सुविधा नहीं होती है। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है।जब हाथ में मोबाइल है तो सभी समस्या का समाधान है।
आप पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशरी स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ही खुल जाएगा। उसमें आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी। इसका डिटेल उसमें डालते ही आपके सामने पूरा विवरण सामने आ जाएगा।
मुजफ्फरपुर के किस प्रखंड में कितने लाभार्थी
|प्रखंड
|लाभुकों की संख्या
|औराई
|
21,410
|बंदरा
|
7,354
|मोतीपुर
|48,639
|बोचहां
|22,419
|मुरौल
|5,174
|गायघाट
|36,535
|कांटी
|17,137
|कटरा
|20,614
|कुढ़नी
|40,202
|मड़वन
|13,558
|मीनापुर
|27,193
|मुशहरी
|12,193
|पारू
|36,218
|साहेबगंज
|14,965
|सकरा
|18,917
|सरैया
|28,429
क्या है पीएम किसान सम्मान योजना?
अन्नदाताओं को सशक्त करने का जो संकल्प पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया है यह योजना उसी का परिणाम है। इसके तहत तीन विभिन्न किस्तों में किसानों के खाते में सीधे 6000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके लिए वही किसान पात्र माने जा रहे हैं जिन्होंने ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है।
जिनके बैंक खाते आधार कार्ड से जुड़े हैं और पीएम किसान पोर्टल पर भूमि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही करने पर लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।
लाभ लेने के लिए क्या करें?
पीएम किसान सम्मान योजना की वेबसाइट के अनुसार ई-केवाईसी अनिवार्य है। यदि अभी तक आपने ऐसा नहीं कराया है तो बिना देरी किए इसे करवा लें। मोबाइल की मदद से ओटीपी आधारित ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। यदि इसमें परेशानी हो रही है तो पास के कामन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाकर बायोमेट्रिक आधारित ई केवाईसी करवा सकते हैं।
इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी कहां मिलेगी?
जब हाथ में मोबाइल है तो कहीं भी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप लाभुक की सूची में आपका नाम है या नहीं यह अपनी स्थिति जानें वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं।
जिन्होंने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है वे खुद से पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। यदि िकिसी तरह की परेशानी होती है तो सीएससी जा सकते हैं। उसी तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में आधार आधारित खाता खुल जाएगा। 21वीं किस्त यदि किसी कारणवश न मिल पाए तो 22वीं किस्त तो जरूर ही मिलेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।