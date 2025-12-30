Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Police: चालक सिपाही परीक्षा में 15,516 सफल, कब होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा? पर्षद ने बताया

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:06 PM (IST)

    केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया है। 4361 पदों के लिए 15,516 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) हेतु ...और पढ़ें

    Hero Image

    चालक सिपाही भर्ती की ल‍िख‍ित परीक्षा का परिणाम घोष‍ित।

    जागरण संवाददाता, पटना। Driver Constable in Bihar Police:  केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने मंगलवार को बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया।अभ्यर्थी पर्षद की वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    4361 पदों के लिए 15 हजार 516 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल हुए हैं। इसमें पुरुषों की संख्या 15054, महिलाओं की संख्या 461, मंगलामुखियों की संख्या एक है।

    इनमें 86 गोरखा अभ्यर्थी तथा 101 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भी शामिल हैं। पर्षद ने कहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा मार्च में संभावित है। 

    10 दिसंबर को हुई थी ल‍िख‍ित परीक्षा 

    परीक्षा के लिए इसी वर्ष जुलाई में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। ऑनलाइन माध्यम से 1 लाख 64 हजार 168 अभ्यर्थियों के आवेदन वैध माने गए।

    इनकी लिखित परीक्षा 10 दिसंबर को आयोजित की गई। लिखित परीक्षा में एक लाख 16 हजार 534 अभ्यर्थियों ने भाग लिया।

    इनमें 18 कदाचार, प्राथमिकी अथवा रोल नंबर अथवा प्रश्न-पुस्तिका के गलत अंकन के आधार पर मूल्यांकन योग्य नहीं पाए गए।

    व्‍यक्‍त‍िगत संवाद नहीं करेगा पर्षद

    पर्षद ने अभ्यर्थियों को आगाह किया है कि पर्षद द्वारा उनसे मात्र वेबसाइट में प्रकाशित सूचना के माध्यम से ही संवाद किया जाएगा, इसके अतिरिक्त उनसे व्यक्तिगत संवाद पर्षद द्वारा नहीं किया जाएगा।

    यदि किसी व्यक्ति को पर्षद के प्रतिनिधि के रूप में कोई दूरभाष पर संपर्क करे, तो इसके संबंध में तत्‍काल अपने नजदीकी थाना साइबर अपराध थाना को सूचना दें।

    सम्पर्ककर्ता की बातों से न तो गुमराह हो, और न ही उनके झांसे में आएं। पर्षद स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध है। इसमें अभ्यर्थियों के चयन का आधार मात्र उनकी मेधा एवं परीक्षाओं में उनका प्रदर्शन ही होगा।

     