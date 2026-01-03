Language
    बिहार में पुलिस अंचलों का होगा पुनर्गठन, जिलास्तर पर हो रही समीक्षा; लंबित कांडों के निष्पादन में आएगी तेजी

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:50 PM (IST)

    बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली सुधारने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए पुलिस अंचलों का पुनर्गठन किया जा रहा है। हाल के वर्षों में थानों क ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए पुलिस अंचलों के पुनर्गठन करने की तैयारी है। थाना स्तर पर पुलिस के लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने और बेहतर अनुसंधान-पर्यवेक्षण के लिए पुलिस अंचलों के पुनर्गठन किया जाना है।

    इस प्रस्ताव पर काम भी शुरू हो गया है। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इसको लेकर बैठक भी हो चुकी है। पुलिस अंचलों के पुनर्गठन को लेकर सभी जिलों के एसएसपी और एसपी से भी रिपोर्ट मांगी गई है।

    दरअसल, हाल के वर्षों में राज्य में 250 से अधिक पुलिस थाने बढ़े हैं। बड़ी संख्या में आउटपोस्ट (ओपी) को भी थानों का दर्जा दिया गया है। इसके कारण सर्किल इंस्पेक्टर के अधीन आने वाले थानों की संख्या भी बढ़ गई है।

    इसका असर काम पर पड़ रहा है। लंबित कांडों के निष्पादन के साथ मॉनीटरिंग के स्तर पर इंस्पेक्टरों पर दबाव बढ़ा है। इसी कारण पुलिस अंचलों के पुनर्गठन की तैयारी है।

    जिलास्तर पर हो रही समीक्षा

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, अंचलों के पुनर्गठन को लेकर जिला स्तर पर थानों और पुलिस अंचलों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। इसमें तहत थानों की संख्या, भौगोलिक स्थिति, कार्यभार आदि की जानकारी इकट्ठा की जा रही है।

    पुलिस मुख्यालय के स्तर से एक निर्धारित प्रारूप में इससे जुड़ी जानकारी मांगी गई है ताकि मूल्यांकन के बाद अंचलों की नई रूपरेखा तय की जा सके। यह रिपोर्ट अंचल पुलिस निरीक्षक के माध्यम से जिले के एसएसपी या एसपी को दी जाएगी और इसके बाद इसे पुलिस मुख्यालय को भेजा जाएगा।