बिहार में पुलिस अंचलों का होगा पुनर्गठन, जिलास्तर पर हो रही समीक्षा; लंबित कांडों के निष्पादन में आएगी तेजी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए पुलिस अंचलों के पुनर्गठन करने की तैयारी है। थाना स्तर पर पुलिस के लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने और बेहतर अनुसंधान-पर्यवेक्षण के लिए पुलिस अंचलों के पुनर्गठन किया जाना है।

इस प्रस्ताव पर काम भी शुरू हो गया है। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इसको लेकर बैठक भी हो चुकी है। पुलिस अंचलों के पुनर्गठन को लेकर सभी जिलों के एसएसपी और एसपी से भी रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल, हाल के वर्षों में राज्य में 250 से अधिक पुलिस थाने बढ़े हैं। बड़ी संख्या में आउटपोस्ट (ओपी) को भी थानों का दर्जा दिया गया है। इसके कारण सर्किल इंस्पेक्टर के अधीन आने वाले थानों की संख्या भी बढ़ गई है।

इसका असर काम पर पड़ रहा है। लंबित कांडों के निष्पादन के साथ मॉनीटरिंग के स्तर पर इंस्पेक्टरों पर दबाव बढ़ा है। इसी कारण पुलिस अंचलों के पुनर्गठन की तैयारी है। जिलास्तर पर हो रही समीक्षा पुलिस सूत्रों के अनुसार, अंचलों के पुनर्गठन को लेकर जिला स्तर पर थानों और पुलिस अंचलों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। इसमें तहत थानों की संख्या, भौगोलिक स्थिति, कार्यभार आदि की जानकारी इकट्ठा की जा रही है।