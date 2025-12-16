Bihar Government: एक्शन मोड में IAS मनेश कुमार मीणा, खराब प्रदर्शन वाले 10 जिलों को थमाया नोटिस
खान एवं भू-तत्व विभाग ने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों को कारण बताओ नोटिस दिया है। विभाग ने अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध छापेमारी तेज करने क ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। खान एवं भू-तत्व विभाग ने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों को कारण बताओ नोटिस दिया है। साथ ही निर्देश दिया गया कि अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध छापेमारी तेज करते हुए दंड की वसूली सुनिश्चित की जाए, ताकि राजस्व संग्रहण में सुधार हो।
मंगलवार को खान एवं भू-तत्व निदेशक मनेश कुमार मीणा ने विभाग के पदाधिकारियों के साथ आयोजित एक समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े रहे।
मीणा ने बैठक में कहा कि राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महीने के अंत तक प्रतीक्षा न करें, बल्कि दैनिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित कर उसे अनिवार्य रूप से हासिल करें। इसके लिए प्रत्येक जिला स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करे तथा संबंधित थानों का पूर्ण सहयोग लेते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे।
उन्होंने कहा जब्त वाहनों की शीघ्र नीलामी, जब्त बालू की नीलामी, भंडारण लाइसेंस से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, अनिलामित एवं प्रत्यर्पित बालूघाटों के टेंडर की प्रक्रिया तथा सभी ईंट भट्ठों का निरीक्षण एवं रॉयल्टी जमा कराने हेतु नोटिस जारी करने की कार्रवाई में तेजी लाई जाए।
उन्होंने अतिरिक्त एटीआर में प्राप्त शिकायतों का 24 से 48 घंटे के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
