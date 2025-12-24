क्राइम कंट्रोल और ट्रैफिक के लिए 464 करोड़; सम्राट के विभाग ने दे दी स्वीकृति, क्या-क्या होंगे काम, यहां जानें
बिहार में क्राइम कंट्रोल और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 464 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। गृह विभाग ने इस परियोजना क
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में पुलिस भवनों और थानों के निर्माण के लिए 464 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति गृह विभाग ने दी है, जिस पर काम चल रहा है।
इनमें 20 जिलों में नए यातायात थाना भवनों और 43 एससी-एसटी एवं महिला थाना भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, 43 एससी-एसटी एवं महिला थानों में 40 का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि तीन थाने निर्माणाधीन हैं।
पांच यातायात थाने का निर्माण पूरा
वहीं 20 यातायात थानों में पांच का निर्माण पूरा हुआ है जबकि 15 भवन अभी निर्माणाधीन हैं। पटना में कोतवाली और कंकड़बाग जैसे पुराने थानों को मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में बदला जा रहा है।
दरअसल, राज्य में 1380 थाने स्वीकृत हैं। इनके विरुद्ध बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा अब तक कुल 1002 थाना भवनों के निर्माण की स्वीकृति दे जा चुका है।
स्वीकृत पुलिस भवनों में से निगम ने 747 थाना भवनों का निर्माण पूरा कर लिया है, जबकि 177 निर्माणाधीन हैं। शेष थाना भवन का निर्माण निविदा सहित अन्य स्तरों पर लंबित है।
इस वित्तीय वर्ष में 464 करोड़ रुपये की लागत से 80 नये थाना भवन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस राशि से विभिन्न जिलों में 28 थाना भवन, 32 पुलिस केंद्रों में प्रशिक्षण कक्ष, छह एसडीपीओ व अंचल निरीक्षक के कार्यालय व आवास तथा दो पुलिस अधीक्षक के आवासीय भवन का निर्माण हो रहा है।
राज्य के 1212 थानों को सीसीटीवी से भी लैस कर दिया गया है। इसके साथ ही 176 नवसृजित थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की कार्रवाई की जा रही है। थानों में लगे व लगाये जा रहे सीसीटीवी के रखरखाव आदि को लेकर करीब 280 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दी गयी है।
एक भवन के नीचे होंगी पुलिस इकाइयां
राज्य के 11 शहरों में विशेष पुलिस इकाइयों का संयुक्त भवन भी बनाया जा रहा है, जिसमें सीआइडी, एसटीएफ, आर्थिक अपराध इकाई आदि के कार्यालय एक छत के नीचे होंगे।
इनमें चार जगह पूर्णिया, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में संयुक्त भवन का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि दरभंगा, भागलपुर, गयाजी, सारण, बेतिया, रोहतास और बेगूसराय समेत सात जगहों पर निर्माण कार्य जारी है।
महिला पुलिसकर्मियों के लिए आवास और सुविधाओं के लिए विशेष भवन और शौचालय-स्नानागार का निर्माण कराया जा रहा है।
