राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में पुलिस भवनों और थानों के निर्माण के लिए 464 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति गृह विभाग ने दी है, जिस पर काम चल रहा है।

इनमें 20 जिलों में नए यातायात थाना भवनों और 43 एससी-एसटी एवं महिला थाना भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, 43 एससी-एसटी एवं महिला थानों में 40 का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि तीन थाने निर्माणाधीन हैं।

पांच यातायात थाने का निर्माण पूरा

वहीं 20 यातायात थानों में पांच का निर्माण पूरा हुआ है जबकि 15 भवन अभी निर्माणाधीन हैं। पटना में कोतवाली और कंकड़बाग जैसे पुराने थानों को मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में बदला जा रहा है।

दरअसल, राज्य में 1380 थाने स्वीकृत हैं। इनके विरुद्ध बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा अब तक कुल 1002 थाना भवनों के निर्माण की स्वीकृति दे जा चुका है।

स्वीकृत पुलिस भवनों में से निगम ने 747 थाना भवनों का निर्माण पूरा कर लिया है, जबकि 177 निर्माणाधीन हैं। शेष थाना भवन का निर्माण निविदा सहित अन्य स्तरों पर लंबित है।

इस वित्तीय वर्ष में 464 करोड़ रुपये की लागत से 80 नये थाना भवन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस राशि से विभिन्न जिलों में 28 थाना भवन, 32 पुलिस केंद्रों में प्रशिक्षण कक्ष, छह एसडीपीओ व अंचल निरीक्षक के कार्यालय व आवास तथा दो पुलिस अधीक्षक के आवासीय भवन का निर्माण हो रहा है।