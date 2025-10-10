Bihar Politics: एनडीए में सीटों के बंटवारे का काम पूरा, औपचारिक घोषणा आज

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीटों के बंटवारे (Bihar NDA Seat Sharing) का काम लगभग पूरा हो गया है। संभावना है कि शनिवार की देर शाम इसकी विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। मीडिया से उक्त बातें शुक्रवार की देर शाम प्रदेश मुख्यालय में बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कही।

प्रश्न के उत्तर में जायसवाल ने कहा कि सभी सीटों पर घटक दलों के बीच सहमति बन गई है। शीघ्र ही औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे के उपरांत प्रत्याशियों की सूची चरणवार घोषित की जाएगी।