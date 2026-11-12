बिहार में बिना प्रमोशन के भी बढ़ेगी नगर निकाय कर्मचारियों की सैलरी, MACP योजना का मिलेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के नगर निकायों में कार्यरत नियमित कर्मियों को अब वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने लंबे समय से एक ही पद पर काम कर रहे निकाय कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एमएसीपी) का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इससे ऐसे कर्मियों को राहत मिलेगी, जिन्हें नौकरी के दौरान प्रोन्नति (प्रमोशन) का अवसर नहीं मिल पाता है।दरअसल, नगर निकायों में बड़ी संख्या में नियमित कर्मचारी वर्षों तक एक ही पद पर काम करते रहते हैं और उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं।