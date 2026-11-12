सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी, मुंगेर में मिल रही फ्री कोचिंग और ₹3000 महीना

संवाद सूत्र, मुंगेर। आर्थिक तंगी अब सरकारी नौकरी पाने के सपने में बाधा नहीं बनेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है।

पूरबसराय स्थित प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में नए बैच के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए 25 नवंबर को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार कर 60 योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

जुलाई से दिसंबर तक दूसरे बैच का संचालन केंद्र के नोडल पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि यहां साल में दो बैच संचालित होते हैं। प्रत्येक बैच छह महीने का होता है। जनवरी से जून तक पहले और जुलाई से दिसंबर तक दूसरे बैच का संचालन किया जाता है।

प्रशिक्षण के पहले छह महीने में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। इसके बाद अगले छह महीने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलता है। एक अभ्यर्थी अधिकतम दो बार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।