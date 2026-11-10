मुंगेर में 17772 पेंशनधारियों की पेंशन पर ब्रेक, आधार की गड़बड़ी और जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने से अटकी राशि

संवाददाता, जागरण, मुंगेर। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली 1,100 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता का इंतजार कर रहे हजारों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों पर बड़ा संकट मंडरा रहा है।

समय पर जीवन प्रमाणीकरण (Life Certificate Verification / e-KYC) नहीं कराने के कारण मुंगेर जिले के 17,772 पेंशनधारियों की पेंशन अटक गई है।

regular आमदनी का कोई अन्य जरिया न होने से इन असहाय पेंशनधारियों को दवा, राशन और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

आधार बायोमेट्रिक और नाम-उम्र की गड़बड़ी से बढ़ी मुसीबत

जागरण की पड़ताल में सामने आया कि पेंशन रुकने का सबसे मुख्य कारण आधार कार्ड से जुड़ी तकनीकी कमियां और बायोमेट्रिक मिसमैच हैं। बिंदवारा के महेंद्र प्रसाद सिंह, मिर्जापुर के विष्णुदेव राम, महद्दीपुर के रामदेव मंडल और बलराम यादव सहित कई बुजुर्गों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि ढलती उम्र में हाथों की लकीरें घिस जाने से आधार सेंटरों पर उनका फिंगर बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है।

इसके चलते उनका जीवन प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है। वे लगातार आधार सेंटरों के चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा कई लाभार्थियों के आधार कार्ड में नाम, उम्र और पिता के नाम में तकनीकी त्रुटियां होने के कारण भी ऑनलाइन सिस्टम ई-केवाईसी को खारिज कर रहा है।

जिले में 1.36 लाख पंजीकृत पेंशनधारी, अक्टूबर में 14.96 करोड़ का हुआ भुगतान मुंगेर जिले में कुल छह प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,36,067 लाभार्थी पंजीकृत हैं। इनमें: मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना: 68,958

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन: 31,074

बिहार राज्य निशक्तता पेंशन योजना: 14,002

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन: 13,119

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन: 7,710

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन: 1,204 अक्टूबर माह में 1,36,067 योग्य पेंशनधारियों के लिए 1,100 रुपये प्रतिमाह की दर से कुल 14 करोड़ 96 लाख 73 हजार 700 रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में (DBT) भेजी गई। हालांकि, जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी न करने के कारण 17,772 लाभार्थी इस लाभ से पूरी तरह वंचित रह गए।

ऑनलाइन दिक्कत होने पर विकास मित्र करेंगे भौतिक सत्यापन पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक राजीव कुमार ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या वसुधा केंद्र पहुंचकर जीवन प्रमाणीकरण जल्द से जल्द पूरा कराएं।