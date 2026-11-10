जमालपुर इरिमी में आम युवाओं के लिए खुलेंगे तकनीकी शिक्षा के द्वार, 2027 से 4 नए कोर्स, रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। Jamalpur IRIMEE Center: एशिया की पहली रेल इंजन निर्माणशाला के रूप में ऐतिहासिक पहचान रखने वाला मुंगेर का जमालपुर अब तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के एक बड़े राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरने जा रहा है।

जमालपुर स्थित प्रतिष्ठित भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान (IRIMEE) को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (Center of Excellence) के रूप में विकसित करने की प्रशासनिक कवायद अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। वर्ष 2027 के अप्रैल-मई महीने से नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई शुरू होने की पूरी संभावना है। सबसे खास बात यह है कि अब तक केवल रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों तक सीमित रहने वाले इस विश्वस्तरीय संस्थान में अब देश और क्षेत्र के आम युवा भी तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। इससे जमालपुर की पहचान केवल रेलवे प्रशिक्षण केंद्र तक सीमित न रहकर आधुनिक उच्च तकनीकी शिक्षा के बड़े हब के रूप में स्थापित होगी।