दीपावली-छठ पर यात्रियों को राहत, मुंगेर होकर चलेगी रांची-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। दीपावली और लोकआस्था के महापर्व छठ पर घर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे ने रांची और पूर्णिया कोर्ट के बीच तीन फेरे स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस विशेष ट्रेन का सीधा लाभ मुंगेर, जमालपुर और बरियारपुर सहित आसपास के तमाम रेल यात्रियों को मिलेगा, क्योंकि इन स्टेशनों पर इस ट्रेन का आधिकारिक ठहराव दिया गया है।

ट्रेन का संचालन और समय-सारणी रेलवे की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार: गाड़ी संख्या 08625 (रांची-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल): यह ट्रेन 6, 13 और 20 नवंबर को प्रत्येक शुक्रवार को रांची से शाम 6:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन पूर्वाह्न 11:30 बजे पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 08626 (पूर्णिया कोर्ट-रांची स्पेशल): वापसी में यह ट्रेन 7, 14 और 21 नवंबर को प्रत्येक शनिवार को दोपहर 3:00 बजे पूर्णिया कोर्ट से खुलेगी और अगले दिन सुबह 9:45 बजे रांची पहुंचेगी। इन प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में यह स्पेशल ट्रेन बांका, बाराहाट, भागलपुर, सुल्तानगंज, बरियारपुर, मुंगेर और जमालपुर सहित कई चुनिंदा स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। कोच की उपलब्धता और टिकट बुकिंग यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी (General), शयनयान श्रेणी (Sleeper) और वातानुकूलित श्रेणी (AC) के कोच लगाए गए हैं। पर्व के इस सीजन में यात्री रेलवे के पीआरएस (PRS) काउंटरों के अलावा आईआरसीटीसी (IRCTC) पोर्टल व इंटरनेट के माध्यम से अपने टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। इस अतिरिक्त ट्रेन के चलने से त्योहारी सीजन में कंफर्म टिकट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है और यात्रियों का सफर आसान होगा।