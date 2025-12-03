Bihar Government: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर खर्च होंगे 21000 करोड़, सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 91,717.11 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। द्वितीय अनुपूरक बजट में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना, युवाओं को शिक्षा व रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है।

अकेले मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए 21 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए सर्वाधिक 1,885 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सदन में पेश द्वितीय अनुपूरक बजट दस्तावेज के अनुसार वार्षिक योजना मद के लिए 51,253 करोड़ रुपये, वेतन-अन्य प्रतिबद्ध व्यय मद में 40,463 करोड़ रुपए और केंद्रीय क्षेत्र योजना में 0.3400 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

वार्षिक योजना मद में अकेले राज्य योजना में 37498.19 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर 21 हजार करोड़ शामिल हैं।

योजना के तहत महिलाओं को स्व-रोजगार स्थापित करने के लिए पहले 10 हजार और इसके छह महीने के बाद कार्य के आधार पर दो लाख रुपये का प्रविधान है। अब तक योजना के तहत 1.56 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी गई है।