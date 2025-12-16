राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Legislative Council: जदयू के ललन सर्राफ और भाजपा के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता विधान परिषद में उप नेता बनाए गए हैं। विधानमंडल दल के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा पर ये मनोनयन किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विधानसभा अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार के आदेश के बाद इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। आठ में चार सचेतक जदयू और तीन भाजपा के हैं। एक पद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रा (LJP-R) को दिया गया है।

सचेतक बनाए गए JDU विधायकों में मनजीत कुमार सिंह, सुधांशु शेखर, रामविलास कामत और अरुण मांझी का नाम है। वहीं भाजपा की ओर से यह जिम्‍मेदारी कुमार शैलेंद्र, कृष्ण कुमार ऋषि एवं गायत्री देवी को सौंपी गई है, जबक‍ि लोजपा रामविलास से राजू तिवारी सचेतक बनाए गए हैं।