विधान परिषद में ललन सर्राफ और राजेंद्र गुप्ता को अहम जिम्मेदारी, विनोद नारायण झा बने विधानसभा में BJP के मुख्य सचेतक
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Legislative Council: जदयू के ललन सर्राफ और भाजपा के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता विधान परिषद में उप नेता बनाए गए हैं। विधानमंडल दल के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा पर ये मनोनयन किया गया है।
विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के आदेश पर मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर ही विधानसभा में भी सत्तारूढ़ दल के आठ सचेतकों का मनोनयन किया गया है।
जदयू के संजय कुमार सिंह विधान परिषद में मुख्य सचेतक और भाजपा के जनक राम उप मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। जदयू के नीरज कुमार एवं रीना देवी को विधान परिषद का सचेतक मनोनीत किया गया है।
विस में श्रवण कुमार व विनोद नारायण झा को मिली जिम्मेदारी
उधर विधानसभा में जदयू के श्रवण कुमार और भाजपा के विनोद नारायण झा को सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है। इनके अलावा विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के आठ सचेतक बनाए गए हैं।
विधानसभा अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार के आदेश के बाद इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। आठ में चार सचेतक जदयू और तीन भाजपा के हैं। एक पद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रा (LJP-R) को दिया गया है।
सचेतक बनाए गए JDU विधायकों में मनजीत कुमार सिंह, सुधांशु शेखर, रामविलास कामत और अरुण मांझी का नाम है। वहीं भाजपा की ओर से यह जिम्मेदारी कुमार शैलेंद्र, कृष्ण कुमार ऋषि एवं गायत्री देवी को सौंपी गई है, जबकि लोजपा रामविलास से राजू तिवारी सचेतक बनाए गए हैं।
सचेतक बनाए गए कई विधायक राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार उन्हें मौका नहीं मिल सका है। ऐसे में पार्टी ने उन्हें सदन में जिम्मदारी सौंपी है।
गौरतलब है कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम राबड़ी देवी हैं। वहीं विधानसभा में यह जिम्मेदारी उनके पुत्र व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास है।
