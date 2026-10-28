बिहार विधान परिषद में बदल गया नंबर गेम, RJD जीती फिर भी नुकसान; '49' का हुआ NDA

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar MLC Election Result: एक सीट पर राजद की जीत के बावजूद विधान परिषद में महागठबंधन की हैसियत अपेक्षाकृत कम होगी।

परिषद में उसके अभी 19 सदस्य हैं। मध्य नवंबर के बाद उनकी संख्या 18 रह जाएगी, क्योंकि 16 नवंबर को उन आठ सीटों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जिन पर चुनाव हुआ है।

इस चुनाव ने ऊपरी सदन में एनडीए को एक सीट की बढ़त दिलाई है। शिक्षक और स्नातक कोटे की इन सीटों के प्रतिनिधियों में से चार चुनाव हार चुके हैं।

19 से घटकर 18 हुई ऊपरी सदन में महागठबंधन की सदस्य संख्या

पराजित होने वालों में भाजपा के नवल किशोर यादव, निर्दलीय आफाक आलम के साथ कांग्रेस के डाॅ. मदन मोहन झा और भाकपा के प्रो. संजय कुमार सिंह हैं।

दल अभी आगे भाजपा 25 26 जदयू 20 20 हम 01 01 रालोमो 01 01 लोजपा-रा 01 01 रालोजपा 01 01 राजद 15 16 कांग्रेस 02 01 माले 01 01 भाकपा 01 00 जसुपा 00 01 निर्दलीय 07 06 कुल 75 75 कांग्रेस और भाकपा महागठबंधन के घटक हैं। इन चारों की सीटों से नए चेहरे विधान परिषद पहुंचेंगे। उनमें पटना शिक्षक सीट पर राजद का परचम लहराने वाले डाॅ. संजीव कुमार भी हैं। उन्हें लेकर ऊपरी सदन में राजद की सदस्य संख्या 16 हो जाएगी। कांग्रेस दो से एक हो जाएगी और भाकपा शून्य। वहीं एनडीए 49 पर पहुंच गया है।