राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई वाले जिन अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में नये शैक्षिक सत्र से पढ़ाई शुरू होगी, उनमें शिक्षकों की तैनाती प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी।

इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति संबंधी आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

शिक्षा विभाग के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों से प्रशिक्षित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर पहल की गई है।

शिक्षा विभाग ने 25 जनवरी तक मांगा आनलाइन आवेदन



शिक्षा विभाग के मुताबिक प्रतिनियुक्ति से भरे जाने पदों को लेकर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन 25 जनवरी तक मांगे गए हैं।

प्रतिनियुक्ति प्रधानाध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर होगी। इनमें एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किशनगंज में, जबकि दूसरा दरभंगा में है।

प्रतियुक्ति से प्रधानाध्यापक के पद किशनगंज स्थित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में भरे जाने हैं। दोनों अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए जिन विषयों में शिक्षकों के पद प्रतिनियोजन से भरे जाने हैं।

उनमें अंग्रेजी, हिन्दी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर, इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र शामिल हैं।

इसी प्रकार माध्यमिक कक्षा के लिए जिन विषयों शिक्षकों के पद प्रतिनियोजन से भरे जायेंगे, उनमें अंग्रेजी, हिन्दी, अरबी, फारसी, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, संगीत/कला, कम्प्यूटर, विज्ञान एवं गणित शामिल हैं।

ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक के सभी विषयों में उपलब्ध पदों से दोगुनी संख्या में आवेदकों की सूची प्राथमिकता के आधार पर अनुशंसा के लिए तैयार की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव एवं संबंधित विषय में विशिष्टता के आधार पर शिक्षकों का चयन होगा। चयनित शिक्षकों की सूची अधियाचना के रूप में शिक्षा विभाग को भेजी जायेगी।

प्रतिनियुक्ति तीन वर्षों के लिए होगी। शिक्षा विभाग की सहमति से तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति बढ़ायी जा सकेगी। हालांकि, सेवानिवृति के एक वर्ष पूर्व संबंधित शिक्षकों की सेवा शिक्षा विभाग को वापस की जाएगी। बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत 13 आवासीय विद्यालयों के लिए 416 शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं।