    बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री विजय-बिजेंद्र के पास कितनी संपत्ति? जनता को दिया ब्यौरा

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:03 PM (IST)

    बिहार सरकार के मंत्री बिजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। बिजेंद्र चौधरी के पास 2.43 करोड़ रुपये बैंक में और पत्न ...और पढ़ें

    विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। आठ बार की निर्बाध जीत का सौभाग्य राजनीति में गिनती के चेहरों को है। बिजेंद्र यादव उनमें से एक हैं। अभी अकेले पांच विभाग (वित्त, वाणिज्य-कर, योजना व विकास, ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन) संभाल रहे। यह सरकार में वरीयता और अनुभव की बदौलत है। इस अनुपात में संपत्ति तनिक कम है।

    अपने पास मात्र 50 हजार नकदी रखे हुए हैं और पत्नी इंद्रा देवी के पास 30 हजार रुपये हैं। पत्नी का कोई बैंक खाता नहीं। बिजेंद्र के नाम दो बैंक खाते हैं। उनमें दो करोड़ 43 लाख 39 हजार 213 रुपये जमा हैं। इसके अलावा कोई दूसरा निवेश नहीं। स्वयं के पास 15 ग्राम स्वर्णाभूषण है।

    पत्नी के पास 120 ग्राम सोना और 900 ग्राम चांदी के आभूषण। कोई वाहन और कोई देनदारी नहीं। अचल संपत्ति के नाम पर सुपौल जिला के मुरली में दो बीघा 19 कट्ठा, 19 धूर खेतिहर भूमि है। मुरली में ही एक कट्ठा में व्यावसायिक भवन है। इसके अलावा सुपौल में 2.14 कट्ठा का घर है, जिसका मूल्य 40 लाख रुपये अनुमानित है।

    कभी घट तो कभी बढ़ जा रही विजय चौधरी की कमाई

    विजय चौधरी की सरकार में बड़ी हैसियत है। चार विभागों (संसदीय कार्य, सूचना व जनसंपर्क, भवन निर्माण, जल संसाधन) का दायित्व भी है। पिछली बार दो विभाग संभाल रहे थे। दायित्व में घटते-बढ़ते विभागों की तरह इनकी आय भी घट-बढ़ रही है। 2020-21 में इनकी कुल आय 684660 रुपये थी, जो घटकर 2021-22 में 585350 रुपये हो गई।

    2023-24 में 945740 रुपये की कमाई किए, जो अगले वित्त वर्ष में घटकर 883740 रुपये रह गई। ऐसा उतार-चढ़ाव पत्नी की आय के साथ भी है। इसका मूल कारण बांड और म्युचुअल फंड आदि में निवेश है, जहां लाभ-हानि का उतार-चढ़ाव बना रहता है। चौधरी के अपने हाथ में एक लाख रुपये हैं और पत्नी के पास तीन लाख नकद।

    अपने पास कुल एक करोड़ 12 लाख 73 हजार और पत्नी के नाम 35 लाख 70 हजार की चल संपत्ति है। इसमें एक मारुति अल्टो और 250 ग्राम स्वर्णाभूषण का मूल्य भी जुड़ा हुआ है। समस्तीपुर के केवटा में स्वयं के नाम छह बीघा 12 कट्ठा 13 धूर खेतिहर भूमि है।

    पत्नी के नाम पटना के गोला रोड में 2.75 कट्ठा का आवासीय भूखंड है, जिसका वर्तमान मूल्य 50 लाख रुपये अनुमानित है। इसके अलावा बेली रोड में 1200 वर्ग फीट का एक फ्लैट है, जिसे 45 लाख रुपये का बताया जा रहा।

    केवटा में चौधरी का पुश्तैनी घर डेढ़ कट्ठा में है। इन सभी को जोड़कर उन्होंने अपने नाम 70 लाख और पत्नी के नाम 95 लाख की अचल संपत्ति का ब्योरा दिया है।