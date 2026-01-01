मंत्रियों की संपत्ति का खुलासा: बैंक बैलेंस से सोने-हथियार तक, दीपक प्रकाश और संजय कुमार सिंह की पूरी प्रोफाइल

राज्य ब्यूरो, पटना। मंत्रियों की संपत्ति को लेकर सामने आए विवरण ने एक बार फिर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। बिना विधानमंडल का सदस्य बने मंत्री पद संभालने वाले दीपक प्रकाश और की घोषित संपत्तियों का ब्योरा सार्वजनिक हुआ है, जिसमें नकदी, बैंक खाते, सोना-चांदी, वाहन और अचल संपत्तियों की पूरी तस्वीर सामने आई है। दीपक प्रकाश की बात करें तो उनके पास नकदी भले ही सीमित है, लेकिन बैंक खातों की संख्या छह है। इन खातों में कुल पांच लाख 68 हजार रुपये जमा हैं। उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा के दो बैंक खातों में दो लाख 58 हजार रुपये हैं, जबकि दोनों के पास व्यक्तिगत रूप से मात्र दस-दस हजार रुपये नकद बताए गए हैं। आभूषण के रूप में दंपती के पास कुल 515 ग्राम सोने के जेवर हैं।

वाहनों की बात करें तो दीपक प्रकाश के नाम एक फोर्ड फ्री-स्टाइल कार और एक बजाज मोटरसाइकिल है। अचल संपत्ति के रूप में उनके पास लगभग 15 डिसमिल के दो आवासीय भूखंड हैं। इसके अलावा वैशाली जिले के जंदाहा में दो मंजिला व्यावसायिक परिसर भी है, जिसमें बेसमेंट शामिल है। इस संपत्ति का अनुमानित मूल्य करीब एक करोड़ रुपये आंका गया है। वहीं पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह की संपत्ति का दायरा इससे कहीं अधिक विस्तृत नजर आता है। उनके पास दो आग्नेयास्त्र हैं, जिनमें एक रायफल और एक पिस्तौल शामिल है। सोने के आभूषणों का भी अच्छा खासा संग्रह है। स्वयं के पास 450 ग्राम और पत्नी के पास 900 ग्राम सोने के जेवर दर्ज हैं। वाहनों में एक इंडेवर कार संजय कुमार सिंह के नाम पर है, जबकि एक होंडा कार पत्नी के नाम पर दर्ज है। दंपती ने एलआइसी की पांच पालिसियों में कुल 93 लाख 27 हजार 344 रुपये का निवेश किया है।

बैंक खातों की संख्या भी कुल दस है, जिनमें चार उनके, तीन पत्नी के और तीन बेटियों के नाम पर हैं। इन खातों में कुल 22 लाख 11 हजार 146 रुपये जमा हैं। नकदी के रूप में मंत्री के पास 85 हजार रुपये हैं, जबकि पत्नी और बेटियों के पास कुल 75 हजार रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा पत्नी के नाम छह लाख 20 हजार रुपये का अलग निवेश भी दर्शाया गया है।