Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Jobs: नीतीश सरकार अब उद्योग विभाग में निकालेगी भर्ती, मंत्री जायसवाल ने दिए निर्देश

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:32 PM (IST)

    बिहार में उद्योग विभाग की रिक्तियों को जल्द भरने का निर्देश डॉ. जायसवाल ने दिया है। उन्होंने कहा कि इन पदों को भरने से विभाग के कार्यों में तेजी आएगी ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल (Bihar Minister Dilip Kumar Jaiswal) ने विभाग की रिक्तियों को जल्द भरने का निर्देश दिया है, ताकि उद्योग से जुड़ी योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन हो सके।

    वे बुधवार को हस्तकरघा एवं रेशम उद्योग, खादी ग्रामोद्योग तथा उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन खादी माल की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

    उन्होंने इनके निर्माण में तेजी लाने और बिहार एम्पोरियम के आधुनिकीकरण एवं उसके स्वरूप में सुधार पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के उत्पादों को बेहतर ब्रांडिंग और विपणन मंच उपलब्ध होगा।

    उद्योग मंत्री मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अन्य राज्यों में संचालित सफल हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्रों का भ्रमण करें। वहां की बेहतर कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण माडल और नवाचारों से प्रेरणा लेकर उन्हें बिहार में लागू करें। अंतरराज्यीय अनुभव साझा करने से प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और राज्य के बुनकरों व कारीगरों को आधुनिक तकनीक एवं बाजारोन्मुख कौशल से जोड़ा जा सकेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंत्री ने कहा कि हस्तशिल्प के प्रचार-प्रसार के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संभावनाओं पर गंभीरता से काम किया जाए। इससे राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जा सकेगा।

    बैठक में विभाग के सचिव कुंदन कुमार, एमएसएमई के निदेशक अमन समीर, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशक विद्या नन्द सिंह, उद्योग निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।