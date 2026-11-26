राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए सरकार अब तकनीक के सहारे निगरानी व्यवस्था मजबूत करेगी।

खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार खनिज नियमावली, 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों का निबंधन और डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा। साथ ही, दूसरे राज्यों से खनिज लेकर बिहार आने वाले वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा।

मंत्री ने बताया कि जीपीएस नहीं लगाने पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और हाफ ट्रक पर 50 हजार रुपये, जबकि बड़े वाहनों पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इस व्यवस्था से खनिजों की आवाजाही पर नजर रखना आसान होगा और अवैध परिवहन करने वाले वाहनों की पहचान की जा सकेगी।

मंत्री के अनुसार, संशोधित नियमावली में पीला बालू पर 20 रुपये, उजला बालू पर 10 रुपये और पत्थर पर 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन प्रबंधन शुल्क लगाने का प्रविधान किया गया है। इससे राज्य सरकार को हर साल करीब 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।

उन्होंने बताया कि अवैध परिवहन में पकड़े गए वाहनों को तब तक खनिज चालान जारी नहीं किया जाएगा, जब तक खनिज का पूरा मूल्य और शमन शुल्क जमा नहीं हो जाता। लौह अयस्क के गलत ग्रेड निर्धारण से होने वाले राजस्व नुकसान को रोकने के लिए भी नियमावली में बदलाव किया गया है।