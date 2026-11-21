संवाद सूत्र, जयपुर (बांका)। बांका की धरती में छिपी खनिज संपदा अब जिले के औद्योगिक विकास की नई इबारत लिख सकती है।

राज्य सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद चांदन प्रखंड के पिड़रा मौजा में तांबा, शीशा और जस्ता सहित अन्य खनिजों के ब्लाक की ई-नीलामी का रास्ता साफ हो गया है।

दिसंबर से नीलामी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। डॉ. चिरंजीव ने कहा कि इससे लंबे समय से विकास की बाट जोह रहे इस इलाके में उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जगी है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पड़ोसी जिला मुंगेर के तारापुर से जुड़ाव होने के कारण भी क्षेत्र के लोग इस फैसले को बांका के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं। स्थानीय स्तर पर इसे जिले के विकास को नई गति देने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है।

जानकारी के अनुसार चांदन अंचल के पिड़रा क्षेत्र में करीब 250 एकड़ भूमि में तांबा, जस्ता, शीशा सहित कई मूल्यवान खनिज पदार्थ मौजूद हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआइ) की टीम ने वर्ष 2024 में कटोरिया अंचल के चंदे पट्टी और चांदन के पिड़रा पहाड़ी की तलहटी में सर्वेक्षण कर खनिजों के नमूने एकत्र किए थे। भूगर्भीय सर्वेक्षण के आधार पर चिह्नित जमीन का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया था।