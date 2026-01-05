Language
    बिहार के हर जिले में खुलेगा मेगा स्किल सेंटर, प्रशिक्षण के साथ सीधे रोजगार की राह

    By Vidya Sagar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:06 PM (IST)

    राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष से बिहार के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर शुरू करेगी। इन केंद्रों में युवाओं को आधुनिक तकनीकों जैसे आईटी, एआई और रोबोटिक् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    विद्या सागर, पटना। राज्य सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। नए वित्तीय वर्ष से राज्य के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की शुरुआत होगी, जहां युवाओं को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देने के साथ ही प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना को सात निश्चय पार्ट-3 के तहत लागू किया जाएगा।

    पहले मेगा स्किल सेंटर प्रमंडल स्तर पर खोलने की तैयारी थी, लेकिन अब इसे जिले स्तर तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। साथ ही कई प्रमुख इंडस्ट्रीज को इस पहल से जोड़ने पर बातचीत चल रही है, ताकि उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जा सकें।

    05PAL_M_70_05012026_504.JPG

    (युवा, रोजगार एवं कौशल व‍िकास व‍िभाग के सचिव कौशल क‍िशोर।)

    मेगा स्किल सेंटर में इंडस्ट्री की वर्तमान जरूरत के अनुसार कोर्स डिजाइन किए जाएंगे। पारंपरिक ट्रेड के बजाय आइटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नई तकनीकों पर आधारित कोर्स संचालित किए जाएंगे। शुरुआत में आईटी से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होंगे।

    युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सचिव कौशल किशोर ने बताया कि तकनीकी बदलाव के इस दौर में युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है।

    सभी जिलों में संचालित 100 क्षमता वाले करियर इंफॉर्मेशन सेंटर को भी आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। इन केंद्रों के माध्यम से युवाओं को करियर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण विकल्पों और रोजगार की जानकारी एक ही छत के नीचे मिलेगी। इसके अलावा नियोजनालय को पूरी तरह ई-मोड में लाने की तैयारी है, जिससे सेवाएं अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी हो सकें।

    राज्य सरकार समुद्र पार ब्यूरो के माध्यम से युवाओं को विदेशों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम कर रही है। इससे प्रशिक्षित युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार में अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा।

    सचिव कौशल किशोर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक करोड़ रोजगार उपलब्ध कराना है और इस दिशा में विभाग लगातार प्रयासरत है। मेगा स्किल सेंटर की स्थापना से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम बढ़ेगा।