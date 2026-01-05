Bihar Makhana Farming: अनुदान लेकर करें मखाना की खेती, 15 जनवरी तक करें आवेदन

राज्य ब्यूरो, पटना। कृषि विभाग नए किसानों को सरकारी अनुदान पर मखाना की खेती करने का मौका दे रहा है। अनुदान पाने के लिए किसानों को 15 जनवरी तक बिहार कृषि एप या उद्यान निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन करना होगा।

मखाना का क्षेत्र विस्तार (खेत प्रणाली) के लिए विभागीय पोर्टल डीबीटी पर पंजीकृत किसान आवेदन कर सकते हैं। मखाना की खेती (खेत प्रणाली) के लिए निर्धारित इकाई लागत 0.97 लाख रुपये/हेक्टेयर है, जिसमें बीज सहित अन्य इनपुट तथा हार्वेस्टिंग तक की राशि सम्मिलित है।

योजना के तहत पहले वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान राशि 36 हजार 375 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाएगी। जिसमें बीज की राशि संबंधित आपूर्तिकर्ता को बीज प्राप्त करने के बाद और शेष राशि किसानों को पौध रोपण के बाद दी जाएगी।