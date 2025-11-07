Language
    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:30 PM (IST)

    कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर बिहार में किसानों की जमीन अदाणी को सौंपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन अदाणी को एक रुपये में दे दी। खेड़ा ने बिजली बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने अदाणी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किया।  

    प्रेस कांफ्रेंस में बोलते पवन खेड़ा। जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections:  कांग्रेस मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा है कि एक तरफ भाजपा मां के नाम पर बिहार बंद कराती है तो दूसरी ओर किसानों की मां समान जमीन को एक रुपए में अदाणी को सरकाती है।

    बिहार सरकार ने भागलपुर के पीरपैंती में बेशकीमती 1050 एकड़ जमीन एक रूपये में अदाणी के हवाले कर दी। बिहार के कोयले और बिहार के जमीन से मुफ्त में बनी बिजली को राष्ट्रीय सेठ बेचेंगे।

    यह बात कांग्रेस ने पहले ही कही थी। खेड़ा शुक्रवार को होटल मौर्य में प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान सरकार से अपने कई सवालों के जवाब भी मांगे।

    उन्होंने कहा कि इस घोटाले पर खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बड़ा खुलासा करके हमारी बात पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अदाणी हर साल इस प्राेजेक्ट से 25,000 करोड़ कमाएंगे।

    अदाणी को ये टेंडर मिले इसके लिए नियमों और कानूनों में केंद्र और राज्य स्तर पर तमाम तरह के बदलाव किए गए हैं। खेड़ा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री का हवाला देकर कहा कि आरके सिंह केंद्रीय उर्जा मंत्री रहे हैं।

    उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि अदाणी के लिए नियमों में बदलाव किए गए। उनकी बात में बहुत वजन है। उन्होंने तमाम तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखी है।

    शक्‍त‍ि नीत‍ि में क‍िया बदलाव 

    उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम पर लगाकर पूरा जंगल अदाणी के नाम करने वाली भाजपा ने उसे प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट के माध्यम से शक्ति नीति में ही बदलाव कर डाला।

    इस साल मई से लेकर जुलाई तक मोदी और नीतीश सरकार ने बिहार के साथ ये बेइमानी का खेल खेला। पहले तो सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट को थर्मल में बदला, फिर बिना कोयले की व्यवस्था के टेंडर जारी किया गया, फिर पर्यावरण के मानकों में ढील दी गई, फिर इंजीनियरों और विशेषज्ञों के तमाम विरोधों के बावजूद ये टेंडर पास कर दिया गया।

    उन्होंने कहा कि बिहार में लूट और भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। इसी का परिणाम है कि कल पहले चरण की वोटिंग में बंपर वोटिंग से बिहार के सभी वर्गों ने अपना आक्रोश जाहिर कर दिया।

