Bihar Government Scheme: सभी जीविका दीदियों को एक साथ नहीं मिलेंगे 10000 रुपये, सरकार ने दिया ताजा अपडेट

बिहार में मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना के तहत सभी जीविका दीदियों के बैंक खाते में 14 अलग-अलग तिथियों में राशि भेजी जाएगी। पहले चरण में 1.11 करोड़ से ज़्यादा दीदियों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि 1.4 करोड़ महिलाओं को संगठित कर 11 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं जिन्होंने बैंकों से भारी ऋण लिया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की सभी जीविका दीदियों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना की राशि 14 विभिन्न तिथियों में पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा योजना का शुक्रवार को शुभारंभ किए जाने के उपरांत ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी।

श्रवण कुमार ने बताया कि पहले चरण में जीविका समूह से संबद्ध सभी 1.11 करोड़ से अधिक जीविका दीदियों के खाते में राशि भेजी जाएगी। इसके उपरांत समूह से अब तक नई जुड़ीं 1.06 करोड़ नई दीदियों के खाते में राशि भेजने का प्रविधान किया गया है।

योजना के शुभारंभ पर 75 लाख जिन जीविका दीदियों को राशि दी गई वे सभी पूर्व से समूह से जुड़ी हुई दीदियां हैं। शेष दीदियों के खाते में तीन , 10 ,17 एवं 24 अक्टूबर के अतिरिक्त पहली, आठ, 15, 22 एवं 29 नवंबर को राशि भेजी जाएगी। इसके उपरांत 12 दिसंबर, 15 एवं 26 दिसंबर को राशि पहुंचेगी।

बकौल श्रवण कुमार, जीविका में अब तक कुल 1.4 करोड़ महिलाओं को संगठित कर 11 लाख स्वयं सहायता समूहों का निर्माण कराया गया है। इन समूहों ने अब तक बैंकों से 57794 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण प्राप्त लिया हैं। साथ ही बिहार में 50 लाख संभावित ‘लखपति दीदी’ की पहचान की गई है, जिनमें से 32 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी हैं।

मंत्री ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अब तक राज्य की 1 करोड़ 11 लाख 66 हजार महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से केवल ग्रामीण क्षेत्रों से 1 करोड़ सात लाख जीविका दीदियों का आवेदन है।