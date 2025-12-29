बिहार में अब जीविका दीदियां करेंगी निबंधन; सरकार का बड़ा फैसला, शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट
बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ई-निबंधन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जीविका दीदियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। अब साक्षर जीविका दीदियां 'डिजिट ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Bhumi: राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ई-निबंधन (Online Registration) की प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाने के लिए जीविका दीदियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और जीविका (बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति) के संयुक्त प्रयास से अब साक्षर जीविका दीदियां गांव-गांव जाकर ई-निबंधन और इसके प्रति व्यवहारिक जागरूकता फैलाएंगी।
इसके लिए उन्हें डिजिटल दीदी सह सक्षमा दीदी का नाम दिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, निबंधन के लिए जल्द ही जीविका दीदियों का चयन किया जाएगा।
कंप्यूटर चलाने समेत अन्य प्रक्रिया की दी जाएगी ट्रेनिंग
इन्हें विशेष रूप से कंप्यूटर संचालन, इंटरनेट उपयोग, ऑनलाइन फार्म भरने, दस्तावेज अपलोड करने और ई-निबंधन शुल्क जमा करने की ट्रेनिंग दी जाएगी।
चयनित दीदियों को कंप्यूटर, प्रिंटर और वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी।
विभाग ने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, कंप्यूटर डिप्लोमा या अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त एक हजार से अधिक जीविका दीदियों को इसके लिए प्राथमिकता देने का फैसला किया है।
ग्रामीणों में फैलाएंगी जागरूकता
ये दीदियां न केवल ई-निबंधन बल्कि विवाह निबंधन, गोदनामा निबंधन जैसी अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करेंगी।
वर्तमान में राज्य में लगभग डेढ़ करोड़ जीविका दीदियां कार्यरत हैं। प्रत्येक प्रखंड में जीविका कार्यालय हैं, जहां 805 दीदियां कार्यरत हैं।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 270 दीदी अधिकार केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां आवासीय प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेज जारी किए जा रहे हैं। इस पहल से ग्रामीणों को ई-निबंधन को समझने में आसानी होगी और निबंधन की प्रक्रिया तेज व पारदर्शी बनेगी।
सरकार की इस नई व्यवस्था से बिहार के लोगों को काफी सहुलियत होगी। उन्हें कार्यालयों का दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।