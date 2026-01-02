राज्य ब्यूरो, पटना। जीविका दीदियां अब ब्यूटीशियन भी बनेंगी। प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार मिलेगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में लेडीफेयर ब्यूटी कांसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने जीविका के सीइओ को कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। कंपनी के संस्थापक ऋषि रंजन कुमार ने कहा कि उनकी कंपनी कोलकाता से संचालित हो रही है। वे जीविका दीदियों को एक महीने का प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल ब्यूटीशियन बनाएंगे। अपनी कंपनी में रोजगार देंगे। शुक्रवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित उद्योग वार्ता में निवेश के कई प्रस्ताव आए। अल्टीवा लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के जैलेंद्र कुमार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के सटीक इलाज के लिए ''मेडिकल साइक्लोट्रान और पीईटी रेडियोफार्मास्युटिकल'' सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। विशेष बच्चों के लिए स्कूल मेडीवर्सल हेल्थकेयर के नवनीत रंजन ने विशेष बच्चों के लिए स्कूल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की इच्छा जताई। रुद्रवीर इंडस्ट्रीज के आयुष अग्रवाल ने औद्योगिक कचरे को रीसायकल कर नए उत्पाद बनाने की तकनीक के बारे में बताया।

उन्‍होंने हाजीपुर, बेगूसराय, बिहटा एवं औरंगाबाद में पांच एकड़ भूमि की मांग की। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स के विनोद तिवारी ने बेगूसराय स्थित ग्रोथ सेंटर की सड़कों पर अतिक्रमण और जर्जर स्थिति की शिकायत की। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को स्वयं स्थल निरीक्षण करने और पथ निर्माण विभाग को अविलंब सड़क बनाने का निर्देश दिया। मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन आफ इंडिया के उपाध्यक्ष संजय मेहता और महासचिव अमर सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में सर्कुलर पार्क और ''सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।