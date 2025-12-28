केंद्र के प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे बिहार के ITI, युवाओं को देशभर में मिलेगा इंटर्नशिप का मौका

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) अब केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट में भी शामिल होंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण परियोजना में शामिल करने की सहमति दी है।

इस प्रोजेक्ट में सरकारी आइटीआइ के शामिल होने से राज्य के युवाओं को देश के अन्य राज्यों के विभिन्न उद्योगों व कल-कारखानों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। साथ ही, उन्हें रोजगार के नए-नए अवसर मिलेंगे।

श्रम संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण परियोजना (CTS) का क्रियान्वयन करता है।

इस परियोजना के तहत राज्य के आइटीआइ के छात्र-छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), इंटरनेट आफ थिंग्स (IOT), नवीकरणीय ऊर्जा और 3डी प्रिंटिंग जैसे कौशल पाठ्यक्रमों समेत अन्य ट्रेड में प्रशिक्षण और फिर देश की विभिन्न कंपनियों में इंटर्नशिप और रोजगार के मौके मिलेंगे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सीटीएस के अंतर्गत सभी आइटीआइ में पाठ्यक्रम लागू होंगे।