केंद्र के प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे बिहार के ITI, युवाओं को देशभर में मिलेगा इंटर्नशिप का मौका
बिहार के 149 सरकारी आईटीआई अब केंद्र सरकार की शिल्पकार प्रशिक्षण परियोजना में शामिल होंगे। इससे राज्य के युवाओं को देश भर के उद्योगों में इंटर्नशिप और ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) अब केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट में भी शामिल होंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण परियोजना में शामिल करने की सहमति दी है।
इस प्रोजेक्ट में सरकारी आइटीआइ के शामिल होने से राज्य के युवाओं को देश के अन्य राज्यों के विभिन्न उद्योगों व कल-कारखानों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। साथ ही, उन्हें रोजगार के नए-नए अवसर मिलेंगे।
श्रम संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण परियोजना (CTS) का क्रियान्वयन करता है।
इस परियोजना के तहत राज्य के आइटीआइ के छात्र-छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), इंटरनेट आफ थिंग्स (IOT), नवीकरणीय ऊर्जा और 3डी प्रिंटिंग जैसे कौशल पाठ्यक्रमों समेत अन्य ट्रेड में प्रशिक्षण और फिर देश की विभिन्न कंपनियों में इंटर्नशिप और रोजगार के मौके मिलेंगे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सीटीएस के अंतर्गत सभी आइटीआइ में पाठ्यक्रम लागू होंगे।
नवीन पाठ्यक्रम, जो लागू होंगे
- 5जी नेटवर्क तकनीशियन
- एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3डी प्रिंटिंग)
- वैमानिकी संरचना और उपकरण फिटर
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्रामिंग
- सीएनसी मशीनिंग
- कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामर
- साइबर सुरक्षा
- डेटा एनोटेशन
- ड्रोन पायलट
- इंजीनियरिंग डिजाइन
- फाइबर टू होम
- भू-सूचना विज्ञान
- हरित हाइड्रोजन उत्पादन
- इंटरनेट आफ थिंग्स
- रोबोटिक्स
- सूचना प्रौद्योगिकी
- इंटरनेट आफ थिंग्स (स्मार्ट हेल्थकेयर)
- मैकेनिक इलेक्ट्रिक
- मल्टीमीडिया, एनीमेशन
- सेमीकंडक्टर
- स्मार्टफोन एंड एप टेक्नोलाजी
- सॉफ्टवेयर टेस्टर
- सौर इनर्जी टेक्नोलाजी
