नीतीश सरकार के बड़े प्रोजेक्ट का काम धीमा; कहीं 20 तो कहीं 32 प्रतिशत ही पूरा, इस साल कैसे होगा पूर्ण?
नए साल में बिहार में कई बड़े पुल और सड़क परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि, इनकी प्रगति धीमी है, कुछ परियोजनाएं 20-32% ही पूरी हुई हैं। गा ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। नए वर्ष में बिहार में कई बड़े पुल और सड़क परियोजनाओ को पूरा किए जाने का लक्ष्य है। दिलचस्प यह है जिन परियोजनाओं की प्रगति एक माह पहले कहीं 20 से 32 प्रतिशत थी उसे भी इस वर्ष पूरा किए जाने का वादा निर्माण कंपनियाें ने पथ निर्माण विभाग को दिया है।
गांधी सेतु के समानांतर पटना से हाजीपुर के बीच बन रहे फोर लेन पुल को इस वर्ष दिसंबर तक पूरा करने का नया लक्ष्य है।
इस प्रोजेक्ट के संबंध में बताया गया कि निर्माण की भौतिक प्रगति लगभग 60 प्रतिशत के करीब है। वर्ष 2021 से चल रहे इस पुल के निर्माण कार्य को 2024 मे ही पूरा किया जाना था।
कई सड़क परियाेजनाओं की अद्यतन स्थिति यह है कि कहीं काम 26 तो कहीं 32 प्रतिशत है। पर लक्ष्य है कि 2026 में इस काम काे पूरा कर लिया जाएगा।
हाजीपुर स्थित एनएच 22 के समीप से महनार के रास्ते बछवाड़ा होते हुए मोहिउद्दीन नगर तक 29.73 किमी लंबाई में दो लेन की सड़क बननी है।
वर्ष 2024 से इस प्रोजेक्ट पर काम आरंभ हुआ और वर्तमान में इसकी प्रगति 26 प्रतिशत है। इसी तरह वैशाली के जंदाहा बाईपास निर्माण का मामला अभी 32 प्रतिशत ही हो पाया है और इसे इस वर्ष जुलाई में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
आरओबी का काम 32 प्रतिशत तक ही पूरा
नए साल में एकंगरसराय में बन रहे रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 2024 के जुलाई महीने में इस प्राेजेक्ट पर काम आरंभ हुआ था।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जुलाई 2026 में इस काम को पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है जबकि इसकी भौतिक प्रगति केवल 32 प्रतिशत है।
कटोरिया, लखपुरा, बांका और पंजवारा में बाईपास और दो लेन सड़क निर्माण की योजना दो वर्षों में मात्र 20 प्रतिशत तक की भौतिक प्रगति हासिल कर सकी है। वहीं इस प्रोजेक्ट को इस वर्ष दिसंबर में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
