Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार में CISF की तर्ज पर होगा BISF का गठन, कैसे काम करेगी ये फोर्स?

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:53 PM (IST)

    बिहार सरकार CISF की तर्ज पर BISF का गठन करेगी। इसका उद्देश्य राज्य की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे निवेश और विकास को बढ़ावा मिले। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

     CISF की तर्ज पर BISF का गठन। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल जल्द ही अस्तित्व में आएगा। उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने रविवार को यह जानकारी दी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स (CISF) की तर्ज पर बिहार इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स (BISF) का गठन किया जाएगा। जल्द ही इस आशय के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस तरह से काम करेगा बीआईएसएफ

    बीआईएसएफ पूरी तरह से उद्योगाें की सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड इकाई के रूप में काम करेगी। बिहार पुलिस के दक्ष जवानों की सेवा इस फोर्स के लिए ली जाएगी। यह भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी के नेतृत्व में काम करेगा। डीएसपी स्तर व अन्य निरक्षी स्तर के अधिकारी भी इस बल में रहेंगे। इस बल का मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र में रहेगा।

    नए निवेशकों और पुराने उद्यमियों दोनों को मिलेगी सेवा

    बड़ी संख्या में नए निवेशक बिहार में उद्योग लगाने की तैयारी में हैं। सरकार ने इसके लिए अलग-अलग क्लस्टर भी बनाएं हैं। पुराने उद्यमियों की उपलब्धता भी प्राय: सभी औद्योगिक क्षेत्र में है।

    बीआईएसएफ की सेवा नए निवेशकों को उनके आग्रह पर तो मिलेगी ही साथ ही साथ पुराने उद्यमियाें के औद्योगिक प्रतिष्ठान को भी बीआईएसएफ की सेवा मिलेगी। प्रतिष्ठान परिसर के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा की भी जिम्मेवारी भी बीआईएसएफ के माध्यम से मिलेगा।

    उद्यमियों की पुरानी मांग रही है BISF

    उद्यमियों की पुरानी मांग रही है औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए विशेष बल की। वर्तमान में औद्योगिक इकाईयां अपनी निजी व्यवस्था पर आश्रित हैं। उनकी मांग रही है कि सुरक्षा की संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए।

    यह भी पढ़ें- गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर बिहार में बनेगी फिनटेक सिटी, युवाओं को मिलेगा रोजगार

    यह भी पढ़ें- Bihar Crime: सहरसा में अपराधी बेलगाम, एक पखवाड़े के अंदर तीन गोलीकांड को दिया अंजाम

    यह भी पढ़ें- Bihar Teacher: शिक्षा विभाग से कर रहे थे होशियारी, 5 टीचरों को मिली नोटिस