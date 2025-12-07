गुजरात के गिफ्ट सिटी की तर्ज पर बिहार में बनेगी फिनटेक सिटी, युवाओं को मिलेगा रोजगार

राज्य ब्यूरो, पटना। गुजरात की गिफ्ट की तर्ज पर फतुहा के समीप फिनटेक सिटी को विकसित किया जाएगा। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि 242 एकड़ में विकसित होने वाले फिनटेक सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 408.81 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

वित्तीय सेवाओं तकनीकी कंपनियों तथा इस क्षेत्र के स्टार्टअप एक जगह आएंगे उद्योग मंत्री ने बताया कि फिनटेक सिटी में बड़े वित्तीय तकनीकी संस्थानों की उपस्थिति हजारों उच्च कौशल वाले रोजगार का सृजन करेगी। युवाओं को बैंकिंग, वित्त और आईटी के क्षेत्र में यहां अवसर मिलेंगे। फिनटेक सिटी राज्य में इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगी।

फिनटेक सिटी के समीप ही लॉजिस्टिक पार्क फिनटेक सिटी के समीप ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को विकसित किया जा रहा। यह माल ढुलाई सेवा से सीधे-सीधे जुड़ी होगी। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल। इससे पटना से माल के सीधे निर्यात की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बिहार से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी क्लस्टर को यहां विकसित किया जाएगा फिनटेक सिटी में तकनीकी क्लस्टर को विकसित किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि यह पहल बिहार को तकनीक आधारित वित्तीय सेवाओं का बड़ा केंद्र बना सकती है।